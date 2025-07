Část 1/6

Beran Potřebuje adrenalin

Dostane-li se Beran do šíleného stresu, uvolnění bude výbušné. Projezdí v autě noci desítky kilometrů sám, vyrazí na okruh, kde zariskuje se svým životem, zmizí na týden do Himálají, kde se buď překoná, nebo tam navždy zůstane. Nebo se taky s vámi zhádá do krve, i to je pro něj forma duševní očisty.

Býk Lenošení a požitky

Zmizí do luxusního hotelu na wellness. Tři masérky, vířivka, snídaně do postele, večeře ještě o půlnoci. Zlaté střípky na šlehačkovém dortu. Býk nejlépe dočerpá energii tím, že nechá druhé, aby se o něj starali. Sám nehne ani prstem a je schopen u masáže usnout.