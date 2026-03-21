Berani jsou rozenými bojovníky. Vše, co je s nimi v rozporu, berou jako výzvu, se kterou si musí poradit. Jejich heslo je: „Život je boj“ a často zastávají pro jiné nepochopitelný postoj: „Jak nejde? Musí to jít!“
Pokud s nimi někdo nesouhlasí, pak ho obvykle ignorují a v extrémních případech jsou schopni se pokusit jej přesvědčit i silou. Kdyby se snad ukázalo, že nemají pravdu nebo kdyby argumentačně prohráli, pak si řeknou: „Aha, tak takhle to je!“ Oklepou se a obvykle přijmou nový, opět zcela jednoznačný postoj a znova s ním jdou neohroženě do boje.
Kladné vlastnosti znamení Berana
Znamení Berana je složeno z vnějšího Ohně a vnitřní Vody. Smíchá-li se voda s ohněm, vzniká pára – tedy horká výbušná směs. A Berani, zejména ti, co mají více planet ve znamení Berana, bývají velmi výbušní. Pokud usoudí, že pro to mají důvod, a ten může být i malý či malicherný, dokážou vylétnout jak čertík z krabičky.
Drsnější typy, pokud se jim odporuje, nemají daleko k rudému vidění, slovní agresi, ve vyhrocených situacích i k ráně.
Příjemné je, že stejně rychle jako vyletí, tak se Berani také zklidní. Často se stává, že chvíli po takovém konfliktu už o něm neví. Pocit, že už je vyřešeno, jim dává snadno zapomenout, že se vůbec něco dělo.
Díky skrytému živlu Vody a již zmiňované najevo dávané výbušnosti, kdy se Berani navenek jeví jako velicí drsňáci, mnohdy překvapí citlivostí, když se nad něčím dojmou, či dokonce rozpláčou.
Typickým znakem mužů Beranů je demonstrativně projevovaná a vyzařovaná mužnost a u žen zase schopnost do své ženskosti přidat výdrž a fyzické schopnosti.
Berani mají velmi silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, a když se z jejich pohledu jeví, že je potlačovaná, neváhají vyrazit na její obranu či ochranu.
Kvůli své akčnosti a bojovnosti, se mnohdy dostávají do křížku se svým okolím, zejména v případě, že okolí zastává jiné postoje než oni sami. Většinou se moc do hloubky nezamýšlejí nad tím, zda mají pravdu, či ne. Mnohdy jednají zkratkovitě.
Možná jste netušili, že Berani bývají nevyléčitelnými romantiky. Neváhají vydat velké množství energie, aby překvapili svého milovaného či milovanou nějakým romantickým dárkem.
Bývají velmi soutěživí a vždy a za všech okolností chtějí vítězit. Nevzdávají se. Jakákoli prohra pro ně znamená jen výzvu k dalšímu boji. Ne nadarmo jejich znamení vládne planeta Mars.
Záporné vlastnosti znamení Berana
Činorodost patří mezi silné stránky Beranů. Stále se do něčeho pouštějí, pořád chtějí sobě i jiným dokazovat, že to, co se jim jeví jako výzva, vždy a za všech okolností zvládnou. Mají rádi dochvilnost a nesnášejí, když na někoho musejí čekat.
V milostných záležitostech jsou akční a rychlí. Dokážou být velice jemní, ale také projevit svou sílu. Bývají také impulzivní.
Pokud se Berani rozzlobí, lítají ohně a blesky. Jsou přímí a upřímní. Vůbec si neuvědomují, že tím mohou někomu ublížit. Potřebují ze sebe vztek vykřičet.
Berani nebývají moc výřeční. Pokud s nimi chcete žít, měli byste se obrnit trpělivostí a nikdy je do ničeho nenutit. Beran si na vše musí přijít sám. Rozumné je vystavět kolem něj takové podmínky, aby bez nátlaku pochopil, co se po něm chce. Pokud je do něčeho nucen, říká ne jen proto, že ten druhý říká ano.
Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Berana.