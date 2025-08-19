Já a Panna? Vždyť miluju chaos! Proč vám někdy vaše znamení připadá cizí

Renata Petříčková
S astrologií na mě nechoďte! To, co by mělo být moje znamení, na mne vůbec nesedí. Také toto někdy říkáte, nebo jste prostě z podobného důvodu k hvězdným charakteristikám skeptičtí? Je pravda, že zatímco jedni si ve svém znamení přímo lebedí, jiní se cítí nesví. Ne každý totiž dokonale zapadá do škatulek jednotlivých znamení zvěrokruhu. Čím to může být?
Ilustrační fotografie

Sluneční znamení zvěrokruhu, se kterým se obecně a nejčastěji ztotožňujeme (třeba i v horoskopech publikovaných v časopisech či na internetu), je jen částí obrazu naší astrologické mapy narození. Někdy je dokonce menším dílem skládačky, než se na první pohled zdá. Proto se někteří z nás skutečně necítí ve „svém“ znamení jako doma.

Typické rysy, o kterých se většinou mluví, u sebe nenacházejí nebo na ně pasují jen částečně. Může to pak působit i tak, že na astrologii není nic pravdy, protože tyto charakteristiky na sobě nachází téměř každý.

Važte si Vah i Býka. Čtyři znamení zvěrokruhu, která jsou pro vztah poklad

Jenže na vás možná působí ještě něco jiného. Pojďme si ukázat nejčastější případy. Připravte si svůj horoskop i životní příběh a podívejte se, kde může být kámen úrazu.



19. srpna 2025

