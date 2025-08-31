Počátek září ve světě by měla charakterizovat velká převaha hvězdných aspektů souladných a vítaných nad těmi problémovými. Problémových bude jen málo a jejich dopady by měly být nepodstatné.
Pocítíme velkou nápaditost a překotné myšlení, zvýšenou citlivost, vnímavost, ale i akčnost a dynamiku. Můžeme se těšit na spoustu nápadů a inspirací, které se také bude dařit realizovat.
Největší sílu budete mít v komunikaci, možné jsou také přírůstky do rodiny. Nemusí to být hned děti, ale třeba zvíře. Na konci měsíce pozor na milostné úlety nebo podrazy.