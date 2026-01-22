Originální a novátorský rebel. Jací jsou Vodnáři Shakira nebo Jaromír Jágr?

Milan Gelnar
Vodnáři bývají z hlediska astrologie vnímáni jako lidé, které nelze přehlédnout. Nedokážou splynout s davem a chovat se stádně, rádi vyčnívají. Jak toto znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností, které se v něm narodily? Nahlédněte do astrologických příběhů slavných Vodnářů Zuzany Norisové, Shakiry, Cristiana Ronalda a Jaromíra Jágra, jak je pro nás popsal astrolog Milan Gelnar.
Ilustrační snímek

Vodnáře dráždí cokoli, co je předem dané, co má předem daná pravidla, omezení a strukturu. Podvědomě touží to nějakým způsobem rozbít, porušit či nedodržet. Často jsou vnímání jako rebelové a také se jimi cítí být.

Vodnář je velmi svobodomyslný, ale také vždy připraven pomoci. Typickým znakem tohoto znamení je snaha o originalitu a nezávislost. Vodnář je spravedlivý a má silný smysl pro lidskost a pokrok. Je to vizionář, který umí inspirovat ostatní.

Charakteristická je pro něj potřeba, zpochybnit daná zejména společenská pravidla a testovat tak, zda už nejsou překonaná, zastaralá a není potřeba je změnit. Je vždy otevřen novým myšlenkám a nebojí se jít proti proudu.

Vodnáři si jsou vědomi své odlišnosti a obvykle jsou na to ve skrytu hrdí. Ve svých projevech jsou ale velmi pozitivní a přátelští. Pokud se někdo v okolí Vodnáře nachází v nouzi či problémech, neváhá nabídnout svou pomoc. Paradoxní je, že ji nabízí především těm venku, a to mnohdy na úkor nejbližších. V citech je spíše rozumový až odtažitý.

Kladné vlastnosti znamení Vodnáře

  • originalita
  • nápaditost
  • přátelskost
  • humanismus
  • inteligence
  • vizionářství
  • energičnost
  • iniciativnost
  • schopnost vidět věci jinak než ostatní
  • snaha o pokrok
  • rozbíjení překonaného

Vodnáři nejsou dříči a potřebují svobodu. Když jim práce dává smysl, dokážou být velmi soustředění. Ve své profesi bývají inovativní a kreativní. Musí k tomu ovšem mít podmínky. Pokud je nemají, obvykle odchází a hledají si jinou práci. Ve svém prostředí jednají vždy přátelsky s pochopením pro druhé. Jsou týmoví a féroví.

Pokud jsou přesvědčeni, že je něco už překonané a překáží to pokroku, bez výčitek svědomí to boří. Důležitým prvkem jejich života je svoboda. Potřebují prostor a možnost svobodného rozhodování.

Nebývají připoutání ke hmotě. Vyznávají spíše duchovní atributy života. Potřebují pohyb a změnu. Nehromadí věci, ale snaží se vše využít pro pokrok. Dokážou se dívat na věci z jiných úhlů pohledu, než ostatní. To, co jiní mají za jistotu, oni mají za nejistotu a to, co jiní vidí jako neřešitelné a neměnné, Vodnář vnímá jako výzvu a příležitost.

Originální za každou cenu

Vodnáře lze obvykle poznat tak, že se obléká jinak, než všichni ostatní. Obvykle nepřehlédnutelně a to s důrazem na pohodlí. Vůbec mu nevadí, že je něco nemoderní nebo třeba už hodně „jeté“. Důležité je, aby se v tom cítil pohodlně a líbilo se to jemu.

Záporné vlastnosti znamení Vodnáře

  • nevypočitatelnost
  • výstřednost
  • neochota se podřídit pravidlům
  • rebelantství
  • chladnost a odtažitost
  • tvrdost a přísnost
  • tvrdohlavost
  • problémy s autoritami
  • nepraktičnost
  • roztěkanost
  • rozhazovačnost

Vodnáři mívají mnoho přátel a to napříč všemi vrstvami. Jsou schopni a ochotni se spřátelit s kýmkoli a kdekoli. Mezi lidmi nedělají rozdíly. Ke všem přistupují stejně, ať už jsou milionáři nebo bezdomovci.

Vodnáři jsou velmi činorodí. Je pro ně utrpením nedělat nic, třeba i odpočívat nebo relaxovat. Když už, tak aktivně. Milují sporty, kdy jim kolem uší sviští vzduch.

Vůči autoritám bývají neloajální, často netaktní a ostentativně přehlíživí. Dávají tak najevo, že všichni si jsou rovni bez rozdílu. .

Ve vztazích se Vodnáři vyznačují intelektuálním přístupem. Milostný život berou jen jako něco příjemného, ale velký důraz na něj nedávají. To vše je navíc podpořeno jejich velkou potřebou svobody a malé schopnosti se k čemukoli vázat. Nejsou ovšem promiskuitní.

Jak znamení Vodnáře, ve kterém se narodili, formovalo populární herečku, zpěvačku, legendárního fotbalistu a hvězdného hokejistu?



