1. Jedovatí Štíři
Štíři jsou od přírody jedovatá znamení. Ovšem patří také mezi mistry komunikace, takže jejich argumentace mívá hlavu a patu. Jsou skvělí v sarkasmu, argumentují vtipně a daří se jim to výtečně kombinovat. Chvíli trvá, než vám to dojde. V diskusi budou těmi, kteří trefí hřebíček na hlavičku, a možná budou mít i nejvíc lajků.
Představte si Štíra jako distingovaného jedince v obleku, který jen čeká, kam zákeřně udeří. A u toho se tváří pořád velmi společensky. Jsou mistry dlouhých argumentačních válek, vydrží natáhnout vlákno do nekonečna a pořád bude co číst. Potřebují vyhrát, mít navrch. Pustíte-li se s nimi do války, pak neskončí, dokud nevyhrají. Také si pamatují a rádi sledují své příspěvky i dny a týdny po jejich publikaci.