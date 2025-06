Jarní bouřky jsou osvěžující, prudké, rychlé, mnohdy nečekané. Jedna taková nás nejspíš čeká, bez ohledu na to, jestli bude provázena hromy a blesky nebo velkými životními změnami.

Kdy je úplněk v červnu 2025?

Úplněk ve znamení Střelce letos vychází na středu 11. června, maximální fáze pak na 9:43. Pozorovat ho budete moci nejlépe v noci z úterka na středu a ze středy na čtvrtek. A tentokrát bude obří! Ne, nebojte se, Měsíc se nezvětšuje ani nepřibližuje, aby nás ohrožoval. Pouze se bude nacházet na nejjižnějším bodu své dráhy, a tedy nízko nad obzorem, a pak se nám pouze zdá větší.

Proč jahodový úplněk?

Tento název mu údajně dali už severoameričtí indiáni podle červnové sklizně prvních jahod. Díky specifickému zbarvení atmosféry ho může provázet narůžovělá či žlutooranžová barva připomínající jahody v období zrání. Šťavnaté pojmenování se udrželo do dnešních dob. A to obrazně i doslova. Jejich vůně v první polovině června provází zahrádky a obohacená o železo i české silnice.

Pozor, ne každý úplněk v červnu je „jahodový“. Tento jev byl patrný v roce 2024, letos se má zopakovat a na další si podle astrologů počkáme dalších osmnáct let. Představte si, kolik osobních a historických změn se za tu dobu stane! Za osmnáct let proběhne celé jedno dětství, a přitom z hlediska vesmíru je to jenom chvilka.

Co přináší úplněk ve Střelci?

Kromě jahod budeme během červnového úplňku sklízet také plody všeho, co jsme si zasadili. Všechno rozhodování, kterému nás vystavil květen a úplněk ve Štíru či novoluní v Blížencích, teď ponese své zasloužené ovoce. Letos zejména, protože úroda jahod se v roce 2025 zvláště podařila.

Jaké jsou účinky úplňku u lidí? problémy se spánkem

zvýšená citlivost

změny nálad

melancholie Jak reagují na úplněk zvířata? aktivita

nervozita

únava či nespavost

vyžadují pozornost, uklidnění a mazlení

Zdá se vám těch vitamínů už moc? To byl teprve začátek. Střelec je totiž znamení plné energie, impulzivní a netrpělivé. Stejně srdečné jako vznětlivé, ochotné se vrhnout do jakéhokoli dobrodružství a také nezkazí žádnou legraci. Střelec je zkrátka ten nejlepší společník do turbulentní napínavé etapy, která se otevírá o červnovém úplňku.

Raději však zůstaňte sami sebou a nenechte se strhnout ke zbytečnému riskování. Úplněk ve Střelci podporuje odvahu, chuť investovat, pustit se s energií do změn a budování nových pracovních i životních plánů. Zkuste se jednou pořádně odvázat, nepřipouštět si pochyby, obavy, úzkosti, mínění ostatních ani vžitá pravidla, řídit se vůlí, instinktem, následovat trajektorii Střelcova šípu. Ale všeho s mírou! Nenechte se omezovat, ale naslouchejte vlastnímu úsudku, abyste se neuvážeností nedostali do dluhů nebo závazků, které nebudete moci splnit.

Co nás čeká v novoluní Raka?

Pokud možno klid, protože neuškodí načerpat trochu sil. Novoluní ve znamení Raka přijde 25. června a snad přinese úlevu a rozjímání. V květnu i červnu se toho hodně událo a rozhodně není od věci se zastavit a věnovat trochu času sobě, svým blízkým a přemýšlení o dalších krocích, které budete muset na zvolené cestě podniknout. Možná zaváháte, možná budete pochybovat, jestli jste se rozhodli dobře. Musíme ale věřit, že nás hvězdy vedou správnou cestou a mnohdy vědí lépe než my, co je pro nás dobré.

Úplňky a novoluní v roce 2025