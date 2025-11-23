Brutálně upřímný a horlivý Střelec. Brad Pitt i Roman Šebrle z pohledu hvězd

Střelci bývají nenapravitelně optimističtí, nadšení a ve svém projevu až brutálně upřímní. Citlivější lidé je proto moc nemusejí, ale všichni ostatní jim to právě pro jejich často až dětsky naivní nadšení rádi odpustí. Nahlédněte do astrologických příběhů slavných Střelců Anety Langerové, Romana Šebrleho, Julianne Moore či Brada Pitta, jak je pro nás popsal astrolog Milan Gelnar.
Ilustrační snímek

Vládcem znamení Střelce je Jupiter. Tato planeta je archetypem velkého štěstí, expanze a neustálého růstu. Není divu, že lidé narození v tomto znamení mívají často štěstí a nespokojí se jen tak s něčím. Pokud už to něco mají, tak vždy chtějí více.

Typickým znakem Střelce je schopnost kdykoli říci něco netaktního, často urážlivého, ale on o tom vůbec neví. Pokud jej na to někdo upozorní a uvědomí si to, tak je z toho poněkud zmatený, zatímco ho okolí probodává pohledy.

Krásným příkladem může být jeho konstatování, když někoho po dlouhé době potká: „Bože, ty jsi přibrala!“ Nebo: „Ten rolák ti sluší – krásně zakrývá tvůj vrásčitý krk…“

Kladné vlastnosti znamení Střelce

  • optimismus a nadšení
  • ochota jít kdykoli do akce
  • čestnost a silná vůle
  • odvaha a samostatnost
  • sebedůvěra a vitalita
  • horlivost
  • velkorysost
  • spontánnost a upřímnost

Střelci bohužel nemají ani tušení, jakých neomaleností se dopouštějí. Z jejich prohlášení je obvykle zjevné, že to myslí dobře a že jejich záměrem nebylo urazit, ale upřímně se podělit o svůj názor.

Přetvářka a klam Střelce velmi irituje. Vtipné na tom je, že jsou přesvědčeni o své velké diplomatičnosti. Výraz jejich tváře bývá usměvavý, spokojený a vyrovnaný. Disponují rozmáchlými gesty. Konají rázně, ale mnohdy neuváženě a zbrkle.

Důležitým prvkem života Střelce jsou výzvy. Ty na něj působí jako hadr na býka. Disponuje velkou zvídavostí, ale také ohnivostí a akčností. Vzhledem k tomu, že toto znamení je složeno z vnějšího Ohně a vnitřní Země, nelétá Střelec někde v oblacích, ale je vždy nohama pevně na zemi s velkou ochotou kdykoli vyrazit do akce.

Střelci bývají neposední, neradi setrvávají na jednom místě. Pokud někam vyrazí, kráčí sebejistě za svým cílem, před jehož realizací je nic a nikdo nezastaví. Obvykle se nebojí ničeho.

Odvážný a tajemný Štír. Jak hvězdy formují Petra Pavla i Julii Robertsovou

Neúspěch je neodradí. Jen si řeknou: aha, to se nepovedlo, a se stejným elánem a nadšením se pouštějí do opakování nebo do něčeho jiného, pro což se jako vždy velmi nadchnou a stejně jako rytíř Don Quijote se znova vydají do boje za realizaci svých nápadů. Naštěstí nebojují s větrnými mlýny, ale s reálnými záměry. Ty se jim ve většině případů daří realizovat.

Střelec má ve své nadšené a přímočaré ohnivé podstatě tendenci se chovat unáhleně a zbrkle. Traduje se, že třikrát řeže, ale jen jednou měří. Není divu, že se do nejrůznějších aktivit pouští opakovaně. Zda úspěšně, či neúspěšně, to záleží na jeho zápalu.

Střelci mívají hodně přátel. Je pro ně typická radost ze života a k nelibosti jejich přátel i záliba v kanadských žertících. Mají potřebu své okolí nějakým způsobem rozveselit. Bývají výřeční a vstřícní extroverti.

Střelci jsou smělí a hrdí. Vůči autoritám bývají vzpurní, pokud už jdou do boje, nikdy z něj neprchají a ani nevolají o pomoc. Jsou přesvědčeni o tom, že vše zvládnou sami. Ve svém konání jsou poctiví. Často nejdříve mluví a jednají a teprve následně se zabývají následky. Nesnášejí jakékoli omezování.

Záporné stránky Střelce

  • netaktnost – co na srdci, to na jazyku
  • sklony ke zbrklosti a přehánění
  • nadměrná horlivost
  • lehkomyslnost a nezodpovědnost
  • neschopnost přiznat chybu
  • nesoustředěnost
  • sklony k sebepřeceňování
  • odmítání kompromisů
  • podceňování rizik a nebezpečí

Milostným záležitostem se nevyhýbají. Se sexem nedělají žádné velké ciráty. Vítají ho s bujností a nadšením. Neznají stud ani zábrany. Do milostných aktivit se vrhají bez rozmýšlení a užívají si přítomný okamžik.

Mnohdy je však v přímočarých a nevázaných aktivitách náhle zastaví návrh partnera či partnerky na svatbu. Vzhledem k tomu, že nesnášejí jakékoli omezování, tak berou nohy na ramena. Mají rádi svobodu a poctivost a nejspíš proto při hledání toho pravého obvykle urazí velký kus cesty.

Střelci nedokážou lhát. Když se o to pokusí, tak to na nich každý pozná. Proto také nesnáší lež a přetvářku.

Střelci jsou schopni vyniknout v mnoha profesích. Milují výzvy a náročné úkoly. Musí ale mít svobodu a dostatek prostoru kolem sebe. Obzvlášť dobře se jim daří v profesích s novou technikou, kde je potřeba samostatnost, přímost, optimismus a elán.

Jak znamení Střelce, ve kterém se narodili, formovalo známého moderátora a sportovce, zpěvačku, herce či herečku?




