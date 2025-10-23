Znamení Štíra je nejtajemnější a také nejkontroverznější znamení celého zvěrokruhu. V lidech narozených ve Štíru mnohdy cítíme jisté nebezpečí, které není radno podceňovat.
V anketách, kde se zkoumalo, které znamení je to nejnebezpečnější, bylo právě znamení Štíra vyhodnoceno s velkým náskokem jako to, kterého se ostatní obávají nejvíce.
Charakteristické vlastnosti znamení Štíra
Mezi astrology se traduje, že mezi lidmi narozenými ve znamení Štíra je nejvyšší procento mystiků a ezoteriků na straně jedné, ale také sexuálních vrahů a násilníků na straně druhé. A právě tento obrovský rozsah jejich potenciálu je pro ostatní činí tak nebezpečnými.
Štíři disponují velkou citlivostí, vnímavostí a schopností pronikat hluboko pod povrch věcí. Mívají až rentgenový pohled, což u ostatních vyvolává nepříjemný pocit, že jim vidí až do žaludku. A nebývají daleko od pravdy.
Ano, tuto schopnost Štíři bezesporu mají, a pokud ještě mají více planet či citlivých bodů ve znamení Štíra, tak se tato jejich dovednost ještě více prohlubuje a zesiluje. Dá se tak konstatovat, že Štírovi se nedoporučuje lhát.
Spolu s velkou citlivostí mají tito lidé jednoznačnou schopnost stát nohama pevně na zemi. Výtečně se orientují ve světě hmoty. Na rozdíl od jiných mystiků či ezoteriků, nelétají nikde v oblacích, ale dokážou se skvěle orientovat ve světských záležitostech.
Štír bývá velmi vášnivý, obvykle je hodně zaměřený na sexualitu a vše tajemné. Bývá věrný, ale není radno jej podvést. Jeho pomsta totiž bývá krutá. Je trpělivý a pomstychtivý. Dokáže vyčkat na chvíli, kdy je objekt jeho pomsty nejzranitelnější, a pak nemilosrdně bez slitování bodne svým „jedovatým bodcem“ a s pocitem zadostučinění odchází.
Záporné stránky Štíra
Mívá také velmi silnou vůli, schopnost neobyčejné sebekontroly, sklony žárlivosti a tvrdosti.
V rámci své profese se Štíři obvykle nachází na postech, které vyžadují schopnost pronikat hluboko pod povrch a ovládat ostatní – často jsou to třeba psychologové, psychiatři, terapeuti, chirurgové, gynekologové, mikrobiologové, učitelé na speciální škole, stavební inženýři, notáři, filozofové, mystici, astrologové, léčitelé, astrologové, jaderní fyzikové, genetici, chemici, lékárníci, špioni, policisté, vojáci, kováři, patologové, hrobníci, pečovatelé, detektivové nebo herci. Ti poslední se dokážou vžít hluboko do emocí role, kterou hrají, a tak jsou velmi přesvědčiví.
