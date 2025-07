Počátek srpna bude ve světě na nebi panovat převaha hvězdných souladných aspektů. Samozřejmě se mohou vyskytnout i problémy a konflikty, které se budou projevovat vyhrocenějším prožíváním emocí. Ty budou spojených především s problémy v milostných vztazích.

Zde může docházet k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Rovněž bude třeba počítat s nejrůznějšími zkouškami a omezeními, ale ty budou spíše lokálního charakteru. Podobné to bude zhruba do poloviny srpna.

Na konci měsíce může docházet k většímu množství událostí destrukčního, avšak pokrokového charakteru. To znamená, že bude rozbíjeno to, co je již překonané, a to pak bude nahrazeno něčím na kvalitativně vyšší úrovni. Nicméně stále budou převažovat souladné a vítané hvězdné aspekty. Díky zvýšené citlivosti však budeme veškeré dění velmi silně prožívat.

V rámci České republiky to bohužel bude mnohem náročnější. Země se dlouhodobě z pohledu hvězd nachází v čase transformace neboli přerodu starého, již nefunkčního, k novému. Je to však náročný proces. Sice se v horoskopu republiky objevuje docela dost souladných hvězdných aspektů, ale zatím nejsou natolik silné, aby se něco zásadně změnilo. Budeme se tak nacházet v čase očekávání a doufání, že vše bude lepší a že budeme mít možnost se z dění u nás doma radovat a těšit na lepší zítřky.

A jak na tom budou jednotlivá znamení?