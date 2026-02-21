Ryby se rády přizpůsobují a často k nepochopení druhých i dobrovolně trpí, a to kvůli svým iluzím, do kterých mnohdy propadají. Realitou pro ně je to, co cítí, ačkoli realita vypovídá o něčem jiném. Často tíhnou k mystice a jsou otevřené vůči všemu, co ostatní vnímají jako věci mezi nebem a zemí.
Kladné vlastnosti znamení Ryb
Znamení Ryb je složeno z vnějšího živlu Vody – která symbolizuje citlivost, vnímavost a empatii a vnitřního živlu Ohně, jenž symbolizuje vášeň, akčnost a dynamiku. Kombinace vody a ohně vytváří výbušnou směs, která je v Rybách skryta a doutná tak nějak pod povrchem. Pokud se projeví, je okolí velmi často překvapeno, co se skrývá pod tou jemnou, citlivou a vnímavou slupkou.
Typickým znakem Ryb je navenek projevovaná a vyzařovaná citlivost, jemnost a něžnost. Ve svých postojích vůči ostatním bývají velmi vstřícné a dovedou projevit velký soucit. Charakteristická je navenek demonstrovaná, neskrývaná a zjevná ženskost.
Ryby mají velmi silně vyvinutý vnitřní velmi citlivý radar, jímž dokážou zachytit či vycítit i ty nejjemnější vibrace, které partner či partnerka vyzařují. Samozřejmě na ně reagují, a to svým specifickým způsobem. Jejich fantazie nezná mezí a dokáže v mžiku vystavět jakýkoli příběh, v němž je Ryba obětí či dokonce tragickým antickým hrdinou.
Kvůli své velké citlivosti Ryby často podléhají návykovým či omamným látkám. Snaží se totiž nějakým způsobem tlumit to, co se jich hluboce dotýká. Mají schopnost do sebe jako houba nasávat všechny energie, jež se kolem nich vyskytují.
Důležitým prvkem je pro ně romantika. Pokud ji v životě nemají, tak o ní alespoň sní, nebo se až bezhlavě vrhají do vztahů, od nichž si ji slibují. Protože neberou v potaz realitu a podléhají svým romantickým představám, bývají mnohdy zklamáni. Ale protože pro ně oběť nebývá problémem, často ochotně a dlouho trpí, což jejich okolí mnohdy vůbec nechápe.
Ryby nemívají moc přátel. Pokud už je ale mají, bývají to přátelství velmi hluboká a intenzivní. Hmotné věci pro ně nebývají až tak důležité. Pokud tedy nejde o uspokojování vlastních smyslů. Důležitý je pocit, který u toho mají. Často dlí ve svém nereálném světě představ a fantazií, o nichž ostatní nemají ani ponětí.
Rybu lze obvykle poznat tak, že je zasněná a zjevně mimo realitu. Také je pro ni typické, že zcela jasně vidí a cítí to, co si ostatní nechtějí sami sobě přiznat. Často ji naplňuje štěstím, když vidí, že ostatní jsou díky její oběti spokojeni a šťastní.
Záporné vlastnosti znamení Ryb
Činorodost nepatří mezi silné stránky Ryb. Často jen tak existují, libují si v přírodě, v meditacích a moc lidí kolem sebe nepotřebují. Vůči autoritám, zejména pokud říkají a dělají něco jiného, než co vyzařují, jsou značně nedůvěřivé a nemají potřebu jim vycházet vstříc.
V milostných záležitostech jsou velmi vášnivé, něžné i divoké. Záleží na tom, který živel u nich převažuje. Zda ten vodní symbolizující citlivost a vnímavost, nebo ten ohnivý, který zase symbolizuje akčnost a dynamiku.
Ryby bývají výřečné, ale musí mít toho správného na sebe naladěného partnera. Jinak jsou spíše uzavřené do sebe a do svých představ a fantazií.
Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Ryb.