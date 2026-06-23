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Citliví a náladoví. Jací jsou slavní Raci Meryl Streepová či Lionel Messi

Milan Gelnar
Raci mají krunýř a chodí „pozpátku“. Tato věta navenek symbolicky charakterizuje vlastnosti tohoto znamení. Je hodně zaměřeno na minulost, tradice, domov a rodinu. Jak se vlastnosti tohoto znamení projevují u známých osobností, které se v něm narodily? Horoskop zpěvačky Heleny Vondráčkové, zpěváka a skladatele Michala Davida, herečky Meryl Streepové a fotbalisty Lionela Messiho pro nás rozebral astrolog Milan Gelnar.
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Horoskop Rak

Alfou a omegou račího bytí je jistota. Nejistota Raky velmi stresuje, a tak se zaměřují na aktivity, které jim dávají pocit, že jsou zabezpečeni proti všem nejistotám a krizím. Vychází především z přesvědčení, že základem toho všeho je rodina, která musí držet spolu. Krunýř zase symbolizuje to, že je třeba vše oddělením od zbytku světa chránit.

Proto Rak hodně investuje do rodinného hnízda, které bere jako naprostý základ, odkud bere sílu proti všem nástrahám a nebezpečím světa, kde má velké zásoby, z nichž bude čerpat, kdyby bude potřeba, odkud bude bránit a chránit nejen sebe, ale všechny své rodinné příslušníky.

Horoskopy

Raci jsou citliví a vnímaví. Milují, když vše jede v zaběhlých kolejích a podle předem promyšleného plánu, ve kterém nejistoty nemají co pohledávat. Dá se u nich očekávat, že budou mít vždy dopředu promyšleno, co budou který den dělat, co budou vařit, kam pojedou na dovolenou, jaké budou mít do konce roku příjmy a že mají nahromaděné zásoby, kdyby náhodou něco.

Kladné vlastnosti znamení Raka

  • péče o domov a rodinu
  • mateřskost
  • nekonfliktnost
  • soucitnost
  • přičinlivost
  • houževnatost
  • vstřícnost
  • komunikativnost
  • obětavost

Jejich znamení je složeno z vnějšího živlu Vody a vnitřního živlu Vzduchu. To často v realitě znamená, že Voda jim dává věci procítit, zatímco Vzduch stimuluje mozek, aby nabídl množství variant, co může nastat. Často tak pro Raky platí, že jsou ideálními tvůrci katastrofických scénářů.

Raci jsou velmi šetrní. Navenek se mohou jevit jako lakomí, ale ve skutečnosti jen myslí na horší časy. Když už musí peníze utratit, tak buď za něco užitečného pro rodinu nebo si koupí malou radost jako náplast na nějakou svou bolístku.

Jsou také velmi kontaktní. Milují, když jsou hýčkáni, hlazení, mazlení. Poměrně snadno se to pozná, když jsou v kontaktu se zvířaty, zejména domácími mazlíčky.

Nejraději pobývají doma a ideálem je pro ně rodinný dům plný lidí a zvířat, v něm samozřejmě patřičné zásoby, a zahrada, na které se dá vypěstovat něco k jídlu.

Typickým znakem Raků je starostlivost. Starají se stále. Jasnou přednost má rodina, ale často mají starost i o cizí děti, spolupracovníky, sousedy a další. Mají pověst velmi hodných lidí, kteří se o vás postarají, když jste třeba nemocní. Zdraví lidé ale někdy trpí přemírou jejich péče. Rakova láska totiž svou intenzitou mnohdy „dusí“.

Rak miluje tradice a má velmi blízko k rodné hroudě, přírodě a prostředí z něhož vzešel. Jeho domov bývá bohatě vybaven květinami a vším, co připomíná přírodu. Nesnáší nečekané změny. Na vše musí být dopředu připraven. Miluje kulturu, zejména divadlo, rodinné filmy a umění s vysokým hodnocením kritiků.

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Zvědavost nepatří mezi silné stránky znamení Raka. Raději nechce vědět nic, co by narušovalo jeho předem promyšlené a zajištěné jistoty. Pokud už se rozhodne někam ze svého domova vyrazit, tak obvykle na místa, která už zná a kde se dobře orientuje. I zde pak zažívá pocity blaha, že se vrací na místa, kde se cítí jako doma.

Raci dotahují věci do konce. Když už něco začnou, tak mají potřebu to také dokončit, a to podle svých představ. Neradi si nechávají do věcí mluvit. Ve všem, co dělají, upřednostňují pozitivní jistoty.

Záporné vlastnosti znamení Raka

  • přecitlivělost
  • láska, která dusí
  • náladovost
  • sklony k závislostem
  • bojácnost
  • choulostivost
  • setrvávání v ublíženosti
  • sebelitování
  • snadná zranitelnost
  • sklony k citovému vydírání

Rak ve své potřebě bezpečí bytostně potřebuje mít někoho, o koho by se mohl opřít, na koho by se mohl spolehnout. V lásce a sexu u Raků dominuje fyzický kontakt. Ten bytostně potřebují. Pokud nejsou hlazeni a objímáni co možná nejtěsněji a nejčastěji, tak trpí.

Vládcem znamení Raka je Luna, která je na obloze velmi proměnlivá, tak je i pro Raky typická proměnlivost, a to především v náladě. Protože jsou velmi citliví, negativní reakce okolí a rodinných příslušníků se Raků velmi dotýkají. Mohou se tak během chvilky proměnit z usměvavého člověka v uraženého a ublíženého jedince.

Bývají výřeční, ale jejich témata se obvykle omezují na rodinu a blízké nebo naopak na velmi vzdálenou historii a tradice. Bývají spolehlivými sousedy, kteří se – v dobrém slova smyslu – starají. V případě potřeby vždy zaskočí nebo pomohou.

Vyhovuje jim rutina, kterou se snaží zvládnout co nejlépe a nejdokonaleji. Nemají potřebu inovovat a měnit osvědčené postupy. Potřebují mít pocit jistoty, že vše je, jak má být, a žádná nečekaná změna nenastane.

Přátel nemívají moc, ale s těmi, které mají, jsou si hodně blízcí. Spojují je obvykle rodinná témata nebo osvědčená minulost či dokonce historie. Mívají skvělou paměť a pamatují si zejména skutečná, ale i domnělá příkoří.

Pokud je Rak doma, bývá velmi spokojen. Obvykle něco kutí za účelem vylepšování domova, vaření, starání se o druhé, o sebe i budoucnost. Ve svých představách se rád vrací do časů, kdy byl šťastný, s vědomím, že tak krásné už to nikdy nebude.

Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Raka



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