Část 1/8

Rak je tvor značně senzitivní a vnímavý, s velmi citlivými radary, pomocí kterých neustále skenuje své okolí a také sebe sama. Se vším, co vnímá, si dělá starosti. Dělat si starosti o děti, zdraví, peníze, přátele a zvířata je jeho přirozenost. Za vše, co vlastní nebo s čím pracuje, si bere osobní zodpovědnost. Má velkou potřebu se o vše, co patří pod jeho vliv, postarat nebo alespoň poradit.

Rak má silnou potřebu udržovat domov v souladu s tradicemi a tím, co je léty ověřeno. Pro svůj spokojený život potřebuje jasně dané jistoty. Velmi lpí na své minulosti, rád se vrací do dětství, tedy do časů, kdy bylo o vše postaráno. I v dospělosti má velkou potřebu hledat si k sobě někoho, o koho by se dalo opřít a na koho se dá spolehnout.

Rak má velkou potřebu chránit jak sebe, tak všechno, co k němu patří. Bytostně nerad opouští svůj domov a své zázemí, ale také předměty, ke kterým navázal nějaký vztah. Vůbec nevadí, že jsou už nefunkční a jeté. Důležité jsou pro něj vzpomínky, se kterými jsou ony předměty spjaté.

Nejenže se stále zabývá minulostí, ale také řeší budoucnost. Myslí na zadní kolečka a chce si zajistit schopnost obstát v nejisté budoucnosti. Typické je pro něj shromažďování zásob na horší časy.

Mívá velkou fantazii a takřka sloní paměť. Vše si velmi dobře a velmi dlouho pamatuje. Především, pokud došlo k nějakému ublížení nebo šrámu na jeho duši.

Disponuje velkým soucitem a je ochoten vždy, je-li to třeba, pomoci. Sice nereaguje ihned, vše si dlouze a do detailu promýšlí, ale nakonec pomoc rád poskytne. Charakteristická je pro něj velká potřeba osobního kontaktu. Miluje doteky.

Jaké jsou kladné a záporné stránky znamení Raka?