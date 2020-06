Co přinese znamení Raka: Býci si budou užívat, Lvi hýřit dobrou náladou

Rak je velmi citlivý, má silnou potřebu se chránit a nastavovat mezi sebe a svět ochranný krunýř. Jeho starostlivost a obavy jej zase nutí neustále myslet na zadní kolečka a někde shromažďovat zásoby na horší časy. Navenek se toto znamení může zdát lakomé, ale není to tak. Raci totiž bytostně potřebují své jistoty a mají pouze obavy z toho, co kdyby. Nejdůležitější je pro ně domov a rodina. Vše je postaveno na osvědčených tradicích a citová jistota jsou kameny na nichž staví, a to proto, že mu vládne luna symbolizující zejména city, emoce a lásku.

Milan Gelnar, astrolog

Jeho přednostmi jsou citlivost, péče o domov a smysl pro rodinu, pečovatelské a ochranitelské sklony, přičinlivost, přítulnost, obětavost, mateřskost, citovost, houževnatost, činorodost, vstřícnost, slabinami pak přecitlivělost, láska která bere svobodu a dusí, závislost, náladovost. Často setrvává v ublíženosti, snadno je zranitelný, má sklony k sebelítosti i k citovému vydírání, pláči a hysterii.

Ve vztazích mohou Raci dobře fungovat ve spojení se zemskými znameními Býka a Panny. Kozorozi jsou pro ně až příliš tvrdí. Také mají soulad s vodními znamení Rybou a Štírem. Problematické budou vztahy se vzdušnými znameními Blíženci a Vodnáři, stejně jako s ohnivými Berany a Střelci. S ostatními se spíše budou tolerovat.