Týdenní horoskop pro všechna znamení od 17. do 23. dubna

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Pokud se neozývá, zkuste to vydržet a nevolejte mu. Tento boj nervů byste měli vyhrát, už jen proto, aby si příště podobné kousky odpustil. Až se konečně ohlásí, může řečnit něco v tom smyslu, že hledal sám sebe. Ve finále ale přizná, že jste to nejlepší, co ho v životě potkalo.