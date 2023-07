Týdenní horoskop pro všechna znamení od 17. do 23. července

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Obdivně vzhlížíte k autoritám, protože máte dojem, že si tak pojistíte jejich sympatie, případně protekci. Nebude vám to nic platné, protože záležitosti se už daly do pohybu a nic je nezastaví. Pomocnou ruku vám nečekaně nabídne někdo, od něhož to vůbec nečekáte.