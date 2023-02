Týdenní horoskop pro všechna znamení od 13. února do 19. února

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Zřejmě si to neuvědomujete, ale usilovně lpíte na věcech, které už nemají smysl. Právě proto budete příliš dlouho hloubat o jisté nabídce, takže dotyčnému může dojít trpělivost a obrátí se na někoho jiného. To by byla škoda, protože je to pro vás terno, zvlášť do budoucna.