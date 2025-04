Začátek května bude z pohledu hvězd hodně náročný. Na nebi budou převládat problémové a konfliktní hvězdné aspekty, které naznačují boje mocných mezi sebou, ale i s veřejností. Možné jsou podvody a podrazy, porušování zákonů, pravidel a zákonitostí a také prožívání vyhrocených emocí.

Uprostřed měsíce by se situace měla poněkud zklidnit. Nicméně tlaky budou stále velké, porušování zákonů a pravidel stejně jako nejrůznější podrazy a podvody budou pokračovat. Naštěstí se bude ke slovu dostávat moudrost, dařit se také bude zamilovanosti a vztahům.

Konec května by měl být ještě klidnější. Ono porušování dohod a pravidel sice bude pokračovat, ale už by to nemělo být tak intenzivní. Vítaný bude soulad mezi mužskou a ženskou energií. Dočkat se můžeme i náhlých změn destrukčního, avšak pokrokového charakteru.