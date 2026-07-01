Pokud se podíváme na globální dění optikou nadcházejících červencových dnů, tak dynamika ve světě bude hodně proměnlivá a intenzivní. První týden by měl být ve znamení dokončování velkých mezinárodních projektů a dohod, které mohou být docela překvapivé. Jako by se ukazovala nějaká nová cesta...
Následně se však v celosvětovém měřítku projeví silný nárůst „ohnivého“ archetypu – vůdci i celé národy budou mít tendenci jednat velmi impulzivně, expandovat a někdy se až unáhleně snažit rozbíjet a bourat. Takový vývoj s sebou ale nese riziko, že ega mocných a jejich touha po sebeprosazení přerostou únosnou mez, což může ve světě vyvolat nejen diplomatické bouřky.