Blíží se vzrušující časy. Jak se povede hvězdným znamením pod vládou Berana?

Protože jsou Berani ve své podstatě bojovníci, rádi na sebe berou zodpovědnost, staví se do čela a jsou nešťastní, když nemohou vést. Jsou velmi impulzivní. Pokud se rozzlobí, pak lítají blesky. K jejich přednostem patří zejména rozhodnost, cílevědomost, sebedůvěra, vůle, bojovnost, odvaha. Na druhé straně, když nemohou něco prosadit, snadno vybuchnou, bývají hrubí, bezohlední, agresivní, „vidí rudě“ a jdou do konfliktu.

Jsou tak přímí a upřímní, že si vůbec neuvědomují, že jiným ubližují. Potřebují ten vztek, tu energii ze sebe nějak vypustit, vykřičet, vybít. Ale jak rychle Beran vystartuje, tak rychle vyšumí. Za chvíli už o žádné hádce nic neví. Nejlepší je hádat se s Beranem večer. Uléhá sice rozzlobený, ale ráno vstává s čistou hlavou a s úsměvem na tváři.

Pokud chcete s Beranem žít, obrňte se velkou trpělivostí a nikdy ho do ničeho nenuťte. Můžete mu říkat tisíckrát, že je to pro něho to nejlepší, ale on říká ne už jen proto, že vy říkáte ano. Na vše musí přijít sám. Když je do něčeho nucen, tak se zapře a nehnete s ním, je totiž velmi tvrdohlavý. Když se pro něco rozhodne, jde do toho. Buď padne problém, nebo Beran. Vždy je to tvrdý a ostrý souboj, ve kterém Beran neustoupí ani o píď. To spíš skončí s rozbitou hlavou v nemocnici, než aby to vzdal.