Je odvážné a touží po obdivu. Jak vychovávat dítě narozené ve znamení Lva

Ano, malý Lvíček je takový. Velmi činorodý, aktivní, hravý a má spoustu energie. Je těžké ji zvládnout, neboť malý lev sám sebe inspiruje, dokáže povzbudit a nabudit.

Potomek ve Lvu Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Lva (23. 7. – 22. 8.).

Dítě ve znamení Lva, obvykle požaduje to samé, co mají ostatní děti – a ještě mnohem více. Velmi dobře si uvědomuje svůj potenciál a obvykle zaujímá postoj, že rodiče, učitelé a ostatní autority mají vlastně velké štěstí, že ho mají a mohou vychovávat.

Podíváte-li se v přírodě na lva, uvidíte, že je to opravdový král zvířat, že kolem sebe potřebuje nejlépe celý harém lvic i lvíčat, které jej obdivují, a dokonce uloví kořist a po zabití úlovku ustoupí a počkají až král zvířat zcela samozřejmě přijde, nažere se a teprve zbytky ponechá těm, co kořist ulovili.

Chování lidských Lvíčat je stejné. Bývají silná, sebejistá a chtějí být vždy těmi nejlepšími. Jako samozřejmost kolem sebe potřebuji co největší harém obdivovatelů, od nichž zcela samozřejmě očekávají obdiv, kterým skládají hold jejich kráse, inteligenci a majestátnosti. Malí Lvi jsou si vědomi svých vůdcovských schopností a také to dávají náležitě najevo. Proto často vyčnívají nad ostatními dětmi.

Malý Lvíček na sebe už od útlého dětství rád bere odpovědnost, staví se do čela a chce ostatní vést a řídit. To mnohým vyhovuje, rádi se mu podřídí. To proto, aby to byl někdo jiný, kdo v bojích sklidí šrámy a jizvy.

Na oplátku zase Lvíček pokládá za přirozené, že jej ostatní obdivují. Běda však tomu, kdo dá Lvíčkovi najevo, že není hoden obdivu a má ho za obyčejného pěšáka. To se pak se zlou potáže. Malý Lvíček začne zuřit, kopat kolem sebe nohama, vzteká se a řve.

Lvíčkům, dokud jsou malí, nevyhovuje jakákoli výchova uplatňovaná vůči jim samým. Když však vyrostou, vyjádří a uznají pochopení pro nutnost výchovných postupů.

Malý Lev je velmi chrabrý, ale uvnitř v koutku duše se obává, že až tak úplně není. A to je právě důvod, proč tolik potřebuje obdiv. Uvnitř je vlastně velmi nejistý, a proto si svým chováním vynucuje obdiv.