Alfou a omegou lvího bytí je respekt okolí a pozornost, která mu je ostatními poskytována. Ignorování či přehlížení jej velmi stresuje, a tak se Lvi soustřeďují na aktivity, které jim dávají pocit, že jsou středem vesmíru, uznávanými vůdci a tvůrci všeho podstatného.
Správný Lev vychází především z přesvědčení, že život se musí žít naplno, s grácií a na úrovni. Jeho hříva symbolizuje hrdost a potřebu zářit. Lev obvykle nestaví jen tak nějaké rodinné hnízdo, Lev buduje svůj palác, reprezentativní dílo, které bude ukazovat na jeho majestát a kde bude moci velkoryse hostit své „poddané“.
Energeticky je toto znamení složeno z vnějšího živlu Ohně a vnitřního živlu Vzduchu. To v realitě znamená, že Lvi dokážou nadchnout sami sebe i ostatní, což jim dodá sílu, vytrvalost a nadšení s cílem zhmotnit své představy do reálných a samozřejmě velkolepých výsledků.
Často tak pro ně platí, že jsou rozenými šéfy a režiséry vlastního života ale i životů ostatních. Tahle vlastnost stojí za jejich potřebou organizovat druhé – zkrátka Lvi vždy mají pocit, že nejlépe vědí, jak by měl svět kolem nich správně fungovat.
Kladné vlastnosti znamení Lva
Je logické a navenek zjevné proč se v tak velké míře nachází mezi politiky, řediteli a všemi, co mají schopnost šéfovat, řídit a rozhodovat, ale také sami sebe náležitě předvádět a nechávat uctívat.
Lvi se snaží hlavně zářit. Milují, když jsou vidět, slyšet a když se kolem nich neustále něco děje. Stereotyp a šedá nuda je ubíjí. Pokud už musí fungovat v rutině, najdou si způsob, jak z ní udělat dramatické představení, kde hrají hlavní roli.
Rádi utrácejí. Lev rozhodně není šetřílek. Miluje luxus, kvalitu a značkové věci. Když už kupuje dárek, musí být velkolepý, aby obdarovaný viděl jeho štědrost. Pokud utrácí za sebe, bere to jako investici do své reprezentativní role. Miluje kvalitu, která je vidět na první pohled.
Lvi jsou nesmírně vřelí a kontaktní, ale na rozdíl od Raka, který se chce tulit v soukromí, toto znamení vyžaduje obdiv a vyznání lásky klidně i na veřejnosti. Potřebuje slyšet chválu. Jakmile ho pochválíte, roztaje jako led a udělá pro vás první poslední.
Starají se o druhé, ale dělají to z pozice silného ochránce, který si zaslouží obdiv a úctu. Zatímco péče předchozího znamení Raka dusí svou mateřskou láskou, starostlivost Lva může dusit svou dominantní autoritou – má zkrátka tendenci rozhodovat za druhé „pro jejich vlastní dobro“.
Jestliže Rak byl spíše vesnickým člověkem, Lev je naopak nejvíce „městský a salónní“ člověk z celého zvěrokruhu. Miluje lesk, kulturu, prestižní společenské akce a luxusní prostředí. Pokud už vyrazí do přírody, pak nejraději stylem „hogo fogo“ nebo na jachtu.
Záporné vlastnosti znamení Lva
Nesnáší, když ho někdo komanduje nebo když je nucen hrát druhé housle. Zvědavost Lva se zaměřuje na vše, co je moderní, úspěšné a co by mu mohlo zvýšit prestiž. Na dovolenou jezdí do vyhlášených destinací, kde může ukázat svůj status a užít si královský servis.
V lásce a sexu je Lev vášnivý, dramatický a velkolepý. Potřebuje partnera, který ho bude reprezentovat, ale zároveň ho nezastiňuje. Pokud Lev nedostává dostatek obdivu a uznání, začne chřadnout, nebo si začne hledat jiné „publikum“, které mu bude tleskat.
Lev má nesmírně citlivé a velké ego. Jakýkoliv náznak kritiky nebo nedostatek obdivu nese velmi těžce a dokáže se kvůli tomu urazit na celá staletí. Svět se v jeho představách točí výhradně kolem něj. Často zapomíná, že i ostatní lidé mají své potřeby, pocity a touhy, které nejsou jen doplňkem jeho královského života.
Rád rozkazuje a organizuje životy druhých. Je skálopevně přesvědčen, že on nejlépe ví, co je pro ostatní dobré, a běda tomu, kdo se jeho „dobrotivé“ péči vzepře.
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Citliví a náladoví. Jací jsou slavní Raci Meryl Streepová či Lionel Messi
Jeho největší slabinou je, že není schopen odlišit lichotky od reality. Lev je schopen nechat se opít rohlíkem od kohokoliv, kdo mu začne mazat med kolem pusy a chválit jeho hřívu.
Pokud Lev nemá motivaci zářit, publikum, které by mu tleskalo, nebo dostatečně vznešený cíl, dokáže se proměnit v neuvěřitelně línou kočku, která jen leží na gauči a nechá se obskakovat.
Lev jako královské znamení je také přesvědčen o tom, že král prostě nechybuje. Raději svalí vinu na špatné konstelace, neschopné poddané nebo nepřejícnost osudu, než aby chlapsky přiznal chybu.
.Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Lva.