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Puntičkáři, přísní kritici i naivky. Znamení, která mají věčně smůlu v lásce

Renata Petříčková
Naši stabilitu v partnerských vztazích ovlivňují dva faktory. Prostředí, ze kterého jsme vzešli, a pak to, co si neseme ve své osobnosti ať už vrozeně, nebo výchovou a zkušenostmi. Napadlo vás, že vám může v lásce dávat křídla nebo stopku i vaše astrologické znamení? A mají to skutečně některá v citové oblasti těžší? Podívejte se, kdo může být nejčastěji smolařem v lásce.
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Ilustrační snímek

Blíženci

Blíženci potřebují hodně pevné a milující zázemí v dětství. Jakmile se jednou naučí, že život je plný nebezpečí a nepředvídatelnosti, jen těžko si v dospělosti budují pocit sebehodnoty. Sami sebou si jsou jistí pouze tehdy, když je kolem nich klid. Jsou obecně dost rozlítaní a pro rozkvět sebe samých potřebují pevné hnízdo, do kterého se ze svých mentálních i faktických cest vrací.

Horoskopy

Pokud nic takového nemají a nenachází, velmi brzy se adaptují na nejisté okolnosti. Sami se stávají ustrašení, nebo naopak hyperprotektivní i k tomu málu, co mají. Jenže partner, který zůstává neustále ve střehu a nenajdete u něj klid, protože ho sám nemá, prostě není pro většinu z nás atraktivní.

Blíženec má navíc sklony sám ze vztahu utíkat, když má pocit, že je lepší se rozejít, než bude sám ze vztahu vykopnut. Ovšem i vyklidněný Blíženec je tvrdý oříšek. Má rád svůj díl svobody, chcete-li mu ji vzít v zájmu například rodinného života, začne to skřípat.



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