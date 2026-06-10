Blíženci
Blíženci potřebují hodně pevné a milující zázemí v dětství. Jakmile se jednou naučí, že život je plný nebezpečí a nepředvídatelnosti, jen těžko si v dospělosti budují pocit sebehodnoty. Sami sebou si jsou jistí pouze tehdy, když je kolem nich klid. Jsou obecně dost rozlítaní a pro rozkvět sebe samých potřebují pevné hnízdo, do kterého se ze svých mentálních i faktických cest vrací.
Pokud nic takového nemají a nenachází, velmi brzy se adaptují na nejisté okolnosti. Sami se stávají ustrašení, nebo naopak hyperprotektivní i k tomu málu, co mají. Jenže partner, který zůstává neustále ve střehu a nenajdete u něj klid, protože ho sám nemá, prostě není pro většinu z nás atraktivní.
Blíženec má navíc sklony sám ze vztahu utíkat, když má pocit, že je lepší se rozejít, než bude sám ze vztahu vykopnut. Ovšem i vyklidněný Blíženec je tvrdý oříšek. Má rád svůj díl svobody, chcete-li mu ji vzít v zájmu například rodinného života, začne to skřípat.