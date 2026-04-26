Beran
Berani jsou ohniví a jiskra jim spolehlivě přeskočí se Lvem. Takové souznění se jen tak nevidí. Obdivují vzájemně jeden druhého a předvádí své lepší stránky. Pokud nevyhrají jejich ega a jejich vztah se nestane soubojem o to, kdo je lepší, mají před sebou fajn život. Navzájem dobře vědí, jak na sebe, což je dokáže oba motivovat. Lev s Beranem jsou skvělou životní dvojkou, která jde přímou cestou za vztahovým úspěchem.
Pozor: Beran by naopak měl dát ruce pryč od všech Raků. Jejich citlivost a vnímavost by ho mohla po čase neskutečně štvát. Navíc Rak přebírá beraní energii docela negativně. Kde Beran začne tlačit, tam se Rak stáhne. Kde se Rakovi zachce něhy, tam se Beran zachmuří a bude si myslet něco o nepatřičnosti. Jsou to dva úplně odlišné světy…