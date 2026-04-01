Na počátku dubna opanují nebe docela příznivé poměry. Převažovat by měly souladné hvězdné aspekty, nicméně bude také hodně nepříliš silných, ale protivných nesouladných hvězdných aspektů, které nás mohou zneklidnit. Dopadat to bude na zejména na vztahy, především ty milostné. A na porušování dohod, zákonů, ujednání a pravidel.
I přes občasné komplikace v plánech se vám bude nečekaně dařit v lásce a v budování pevných základů pro nové vztahy. Mějte však na paměti, že milostné vztahy vyžadují výdej fyzické energie. A tedy také kondici.