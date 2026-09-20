Beran „Máš pravdu!“
Berani jsou citliví na vnímání svého vlastního já, identitu a své názory. Rodiče by jim měli naslouchat a dát jim důvěru. Nechat je zkoušet věci, klopýtat a dělat chyby. Beran se tak učí vlastní cestě a sebevědomí, tomu, že udělat chybu není katastrofa.
Pokud byl v dětství voděn za ručičku nebo ponižován za chyby, může se stát vztahovačným, kritickým a nesnesitelně zatvrzelým dospělým. Nízké sebevědomí pak má sklony kompenzovat i tím, že si za žádnou cenu neřekne o pomoc.
Býk „Všechno je OK.“
Býk potřebuje pocit stability a rutinu v rodině. Nudné víkendy, jeden den jako druhý. Stále stejný rozvrh. Jakékoliv změny, emočně nestabilní rodiče nebo snad chaotický život v zájmu „aby toho děcko co nejvíc zažilo“, mu škodí.
Velmi těžce pak v dospělosti prožívá změny, může být těžkopádnější a uzavřenější. Hromadí peníze, zážitky, jídlo a někdy se také stává nepříjemně kontrolujícím partnerem. Když vyroste v klidu a pohodě, stane se rozdavačným a srdečným dospělým.