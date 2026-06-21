Beran
Beran potřebuje mít nad svou rodinou kontrolu. Pokud jsou děti podle jeho představ, je docela přátelský otec ve stylu „parťáka“. Jakmile však má pocit, že se mu to celé vymyká z rukou, začne vyžadovat nepřiměřený respekt. Děti samozřejmě cítí, že je to kopání kolem sebe a k respektu se nemají. Trpí pak celá rodina.
Berani by měli vztah ke svým dětem budovat denně, po špetkách, aby lépe pronikli do jejich mentality a udrželi krok. Ztracený krok totiž těžko dohání a stávají se pak nepřítomnými, nervózními nebo despotickými.