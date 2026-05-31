Červen 2026 se z globálního pohledu jeví velmi dynamicky. Počátek měsíce bude napjatý a zhruba v polovině se začne situace ještě více komplikovat. Ke konci měsíce by se měl tlak postupně výrazně zvyšovat. Nebude to snadné období.
Světové dění bude připomínat bouři se snahou po jakémsi globálním restartu. Transformační tlaky nutí lidstvo opouštět staré jistoty, což s sebou nese velký chaos. Starý svět končí a rodí se nový, který prochází porodními bolestmi a neúprosně směřuje k novému uspořádání.
Výše uvedené platí pro celý svět. Pro Českou republiku pak bude červen 2026 energeticky nesmírně náročným obdobím, neboť opět úřaduje tranzitní Pluto, jež symbolizuje transformaci a aktivuje klíčové osy horoskopu Československa z roku 1918.
Přibližně do 20. června hvězdy naznačují obvyklé procesy, avšak ke konci měsíce se mohou vnitřní konflikty značně vyostřit. Tento silný tranzit vytahuje na povrch staré křivdy, boje a temné stíny, které si žádají připomenutí a následnou očistu.
Berani
Červen pro vás nebude procházkou růžovou zahradou a prověří vaši pověstnou bojovnost. Na začátku měsíce počítejte se zkouškami a pomalejším tempem, kdy bude lepší držet se zpátky.