Blíženci jsou ztělesněný neklid. Je to dáno tím, že jejich znamení je složeno z vnějšího živlu Vzduchu a vnitřního živlu Vody. Nejlépe je charakterizuje, když si představíte sodovku, což je právě směs vody a vzduchu. Je to těkavá entita, která se nám před očima neustále proměňuje, a to podle toho, jak se s ní zachází. Uvnitř se neustále přemísťují bublinky, které mohou asociovat představu Blížencova myšlení.
Blíženec je právě proto znamení velice proměnlivé až nepředvídatelné, pro mnohé nepochopitelné, neuchopitelné a unikající. Nikdy není jisté, co v příštím okamžiku řekne, udělá, jak se zachová. Zejména pro tzv. zemská znamení jsou Blíženci permanentní hádankou.
Bytostně milují, když se něco děje, a vyloženě nesnáší, když se neděje nic. Potřebují, aby se dělo cokoli. Hlavně ať není nuda a jejich bystrý a po aktivitě toužící intelekt nezahálí. Potřebuje jakékoli podněty.
V jejich hlavě neustále víří roj neustálých, často i protikladných, myšlenek, nápadů a inspirací. Velmi charakteristické je jeho turbo myšlení, které vyvolává u ostatních pocit, že si připadají v kontaktu s Blížencem hloupí.
Kladné vlastnosti znamení Blíženců
Myšlení Blížence je natolik rychlé, že ostatní se teprve nad něčím začnou zamýšlet a Blíženec už to má už dávno vyřešené a nudí se. Potřebuje neustálé podněty a musí být v neustálém myšlenkovém, ale obvykle i tělesném pohybu.
Blíženec je nejvíce městský člověk celého zvěrokruhu. Je všestrannou bytostí, neustále ve střehu a s prstem na tepu dění. Bývá zaměřen na kulturu a společenské dění. Jeho rozsah je velmi široký a nejraději by se zúčastnil všeho, kde se něco zajímavého děje.
Blíženci jsou nesmírně zvědaví a jejich zvědavost bývá tak veliká, že jim například nedělá problém si v knize přečíst nejdříve konec a teprve až pak předchozí děj. Bývají vášnivými čtenáři, nebo spíše konzumenti příběhů, a není neobvyklé, že mají rozečteno i několik knih najednou. Jejich zlozvykem bývá neustále začínat něco, co je vzápětí začne nudit a aniž by to předchozí dokončili, začnou něco jiného.
Typickým znakem Blíženců je vnitřní a také navenek vyzařovaný neklid. Ten se snaží přehlušit snahou jít do nějaké, pokud možno nové, zatím nepoznané akce. Klid a stabilita jsou u nich nepravděpodobné, snad jedině když je na lůžko upoutá nějaká nemoc.
Jejich nejsilnějším orgánem je mozek, což nepřekvapuje, uvážíme li, že znamení Blíženců, vládne Merkur jenž je archetypem myšlení, mluvení a rozumu obecně. Tam se odehrává vše podstatné, včetně sexu. Zejména pro ně platí, že se sex neodehrává mezi nohama, ale mezi ušima.
Blíženci obvykle oplývají vysokou inteligencí a dokážou myslet na několik věcí najednou. Zdobí je velká výřečnost a přesvědčivost v tom, co říkají. Pikantní na tom je, že dokážou zastávat i dva protikladné názory najednou. Jejich vyjadřování je vtipné zábavné a dokážou být jak skvělými vypravěči, tak také posluchači.
Okamžitě navazují a projevují přátelství. Lidé okolo v nich vzbuzují a podněcují zvědavost. Nesnáší rutinu či připoutanost k jednomu místu. Potřebují mít pocit svobody. Pokud ho nemají, zmocňuje se jich panika. Vzhledem k tomu, že jsou rozdvojené osobnosti, kdy ta jedna osobnost zastává takový názor a druhá opačný, nelze u nich očekávat jistotu. Snad jen jistý předpoklad, ale jistotu rozhodně ne.
Záporné vlastnosti znamení Blíženců
Co se týká přátel, těch mají Blíženci velké množství, a to napříč celým spektrem osobností od nejmladších po nejstarší. Od těch na vrcholu po ty nejníže. Důležitá je po ně jejich mentální či duchovní kvalita.
Blížence lze snadno rozpoznat podle lehkosti, elegance, chytrosti a obvykle i příjemného štíhlého vzhledu. Blíženec snad vůbec nedokáže být dlouho v klidu, ale ani si podržet stabilní náladu. Dokáže z minuty na minutu přejít z veselí do smutku a naopak.
V milostných záležitostech se obvykle tváří jako neviňátka, ač bývají v této oblasti velmi protřelí. Zde jsou Blíženci velmi vynalézaví a ochotni vyzkoušet vše pro ně zatím nepoznané.
Jako všude i zde jim vládne rozum a především zvědavost. Většinou nebývají nikterak silně sexuálně založení, nicméně jejich zvědavost je často přivádí k promiskuitě. Ta ovšem není jejich typická vlastnost. Jen tak nějak vyplývá ze situací.
Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Blíženců.