Nečitelní a rozlítaní Blíženci. Angelina Jolie i princ William očima astrologa

Milan Gelnar
Blíženci jsou, jak naznačuje symbol tohoto znamení, dvě proti sobě orientované osobnosti. Typické po ně je, že obě bytosti, které reprezentují, chtějí vždy každá protiklad toho, co chce ta druhá. Jak se vlastnosti tohoto znamení projevují u známých osobností, které se v něm narodily? Horoskop prince Williama, herečky Angeliny Jolie, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a zpěváka Richarda Krajča pro nás rozebral astrolog Milan Gelnar.
Horoskop Blíženci

Blíženci jsou ztělesněný neklid. Je to dáno tím, že jejich znamení je složeno z vnějšího živlu Vzduchu a vnitřního živlu Vody. Nejlépe je charakterizuje, když si představíte sodovku, což je právě směs vody a vzduchu. Je to těkavá entita, která se nám před očima neustále proměňuje, a to podle toho, jak se s ní zachází. Uvnitř se neustále přemísťují bublinky, které mohou asociovat představu Blížencova myšlení.

Blíženec je právě proto znamení velice proměnlivé až nepředvídatelné, pro mnohé nepochopitelné, neuchopitelné a unikající. Nikdy není jisté, co v příštím okamžiku řekne, udělá, jak se zachová. Zejména pro tzv. zemská znamení jsou Blíženci permanentní hádankou.

Bytostně milují, když se něco děje, a vyloženě nesnáší, když se neděje nic. Potřebují, aby se dělo cokoli. Hlavně ať není nuda a jejich bystrý a po aktivitě toužící intelekt nezahálí. Potřebuje jakékoli podněty.

V jejich hlavě neustále víří roj neustálých, často i protikladných, myšlenek, nápadů a inspirací. Velmi charakteristické je jeho turbo myšlení, které vyvolává u ostatních pocit, že si připadají v kontaktu s Blížencem hloupí.

Kladné vlastnosti znamení Blíženců

  • skvělý intelekt
  • bleskové myšleni
  • rychlost a obratnost
  • přizpůsobivost
  • pružnost
  • představivost
  • schopnost být v neustálém pohybu
  • manuální zručnost
  • všestrannost

Myšlení Blížence je natolik rychlé, že ostatní se teprve nad něčím začnou zamýšlet a Blíženec už to má už dávno vyřešené a nudí se. Potřebuje neustálé podněty a musí být v neustálém myšlenkovém, ale obvykle i tělesném pohybu.

Blíženec je nejvíce městský člověk celého zvěrokruhu. Je všestrannou bytostí, neustále ve střehu a s prstem na tepu dění. Bývá zaměřen na kulturu a společenské dění. Jeho rozsah je velmi široký a nejraději by se zúčastnil všeho, kde se něco zajímavého děje.

Blíženci jsou nesmírně zvědaví a jejich zvědavost bývá tak veliká, že jim například nedělá problém si v knize přečíst nejdříve konec a teprve až pak předchozí děj. Bývají vášnivými čtenáři, nebo spíše konzumenti příběhů, a není neobvyklé, že mají rozečteno i několik knih najednou. Jejich zlozvykem bývá neustále začínat něco, co je vzápětí začne nudit a aniž by to předchozí dokončili, začnou něco jiného.

Typickým znakem Blíženců je vnitřní a také navenek vyzařovaný neklid. Ten se snaží přehlušit snahou jít do nějaké, pokud možno nové, zatím nepoznané akce. Klid a stabilita jsou u nich nepravděpodobné, snad jedině když je na lůžko upoutá nějaká nemoc.

Jejich nejsilnějším orgánem je mozek, což nepřekvapuje, uvážíme li, že znamení Blíženců, vládne Merkur jenž je archetypem myšlení, mluvení a rozumu obecně. Tam se odehrává vše podstatné, včetně sexu. Zejména pro ně platí, že se sex neodehrává mezi nohama, ale mezi ušima.

Blíženci obvykle oplývají vysokou inteligencí a dokážou myslet na několik věcí najednou. Zdobí je velká výřečnost a přesvědčivost v tom, co říkají. Pikantní na tom je, že dokážou zastávat i dva protikladné názory najednou. Jejich vyjadřování je vtipné zábavné a dokážou být jak skvělými vypravěči, tak také posluchači.

Okamžitě navazují a projevují přátelství. Lidé okolo v nich vzbuzují a podněcují zvědavost. Nesnáší rutinu či připoutanost k jednomu místu. Potřebují mít pocit svobody. Pokud ho nemají, zmocňuje se jich panika. Vzhledem k tomu, že jsou rozdvojené osobnosti, kdy ta jedna osobnost zastává takový názor a druhá opačný, nelze u nich očekávat jistotu. Snad jen jistý předpoklad, ale jistotu rozhodně ne.

Záporné vlastnosti znamení Blíženců

  • povrchnost
  • nestálost
  • nedůslednost
  • neschopnost dotahovat věci do konce
  • nedochvilnost
  • nespolehlivost
  • roztěkanost a neklid
  • nekázeň
  • klevetění
  • nedodržování slibů
  • chaotičnost
  • neschopnost dodržovat řád

Co se týká přátel, těch mají Blíženci velké množství, a to napříč celým spektrem osobností od nejmladších po nejstarší. Od těch na vrcholu po ty nejníže. Důležitá je po ně jejich mentální či duchovní kvalita.

Blížence lze snadno rozpoznat podle lehkosti, elegance, chytrosti a obvykle i příjemného štíhlého vzhledu. Blíženec snad vůbec nedokáže být dlouho v klidu, ale ani si podržet stabilní náladu. Dokáže z minuty na minutu přejít z veselí do smutku a naopak.

V milostných záležitostech se obvykle tváří jako neviňátka, ač bývají v této oblasti velmi protřelí. Zde jsou Blíženci velmi vynalézaví a ochotni vyzkoušet vše pro ně zatím nepoznané.

Jako všude i zde jim vládne rozum a především zvědavost. Většinou nebývají nikterak silně sexuálně založení, nicméně jejich zvědavost je často přivádí k promiskuitě. Ta ovšem není jejich typická vlastnost. Jen tak nějak vyplývá ze situací.

Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Blíženců.



Hvězdy devadesátek tehdy a dnes: Jak se změnily legendy českého filmu?

Hvězdy devadesátek

Vzpomínáte si, kdo v devadesátých letech kraloval na filmových plátnech v Česku? Podívejte se do naší galerie na hvězdy devadesátek. Jak vypadaly kdysi a jak vypadají dnes? Někdo se téměř nezměnil,...

Slavné páry, které dokazují, že láska v Hollywoodu může vydržet

Páry, které se mohou pyšnit příběhem jako z romantické pohádky.

Jsou stále spolu a nic je nerozdělí. Řeč je o hollywoodských párech, které se daly dohromady už před řádkou let a stále jim to klape. Navíc jejich příběhy zní jako pohádková romance, kterou by chtěl...

Tyto hvězdy jsou nejbohatší na světě. Kolik vydělávají?

Nejbohatší celebrity světa

Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce...

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů....

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

William a Catherine, princ a princezna z Walesu, oslavili patnácté výročí svatby. Za ona léta se oba, především Kate, stali módními ikonami. Vzhlíží k nim nejen Britové, ale lidé po celém světě. Já...

Každý den o půl kila lehčí. Zkuste recepty s mandlovým mlékem

„Miluji ovoce ve všech podobách a mandle je ta, která pro mě v likérech...

Žádná jiná alternativa mléka neobsahuje tolik vitaminů a minerálů jako mandlové mléko. Chutná báječně sladce a pomůže vám na cestě k vaší vysněné váze. Prozradíme vám, jak na to.

21. května 2026

Jaký je základ jarního šatníku? Vrstvěte a myslete na šik doplňky

Široké kalhoty, cena 749 Kč

Není pochyb o tom, že krásný úsměv je nad všechny ozdoby doby a šperky. Proč k němu ale nepřidat i pěkné jarní oblečení?

21. května 2026

Nejen mrkev. 30 potravin, které mohou prospět vašemu zraku a unaveným očím

Chcete podpořit zdraví očí, ostré vidění a šetřit zrak před únavou? Velkou roli hraje nejen odpočinek a správné osvětlení, ale i to, co pravidelně jíte. Některé potraviny obsahují vitaminy,...

21. května 2026

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

21. května 2026

Mateřství je moje povolání, kariéra mi nechybí, říká šestinásobná máma Michaela Salák

Premium
Michaela Salák. S bývalý hokejovým brankářem Alexandrem Salákem se seznámili,...

Michaela Salák vychovává se svým manželem, bývalým hokejovým brankářem, šest dětí. Společně žili v pěti zemích, kde měl angažmá. „Obléknout čtyři děti na Sibiři zabralo klidně hodinu,“ vzpomíná na...

20. května 2026

Kdo vykročí ke hvězdám? Pro přijetí na konzervatoř nestačí pouze umět zpívat

Premium
Muzikál, rocková kapela nebo dokonce světová sólová kariéra. To jsou sny...

Muzikál, rocková kapela nebo dokonce světová sólová kariéra. To jsou sny mladých mužů a slečen hlásících se na Pražskou konzervatoř. Budeme se za několik let setkávat v showbyznysu s jejich jmény?...

20. května 2026

Bývalá Playmate Colleen Shannonová nestárne. Postavou oslňuje i ve 48 letech

Shannon se živí jako DJ.

Bývalá Playmate a dýdžejka Colleen Shannonová oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Na kráse jí však roky rozhodně neubírají – naopak to vypadá, jako by se u ní čas zastavil. Sama se nikdy netajila tím,...

20. května 2026  8:31

Boj s akné je detektivní práce. Klíčem jsou hormony i strava, říká odbornice

Kateřina Routová

Kateřina Routová je kosmetická poradkyně a vývojářka, která mimo jiné pomáhá lidem zbavit se akné, se kterým se trápí roky. Její péčí prošlo už mnoho klientů a výsledky hovoří za vše. Zbavit se akné...

20. května 2026

Průsvitné, ovšem ne lascivní. Transparentní materiály umí čarovat

Výrazný transparentní í top bez rukávů přímo dýchá prázdninovou náladou. Nejvíc...

Transparentní materiály jsou aktuálně v kurzu – a je jedno, jestli mluvíme o klasické krajce, madeiře nebo průsvitném šifonu. Jak je zařadit do běžného šatníku, aby výsledek působil jako z...

20. května 2026

Vitamín C jako trend v ulicích. Svezte se na citronové vlně

Prožít slunečné dny v zářivě žlutých šatech? Ano, je to splněný sen o létě a...

V kuchyni jsou jako doma, ale teď se nám dostaly i do módního světa. Citrónové potisky i zářivá žlutá barva zkrátka jedou a vedou! okusíte letos tento kyselý trend?

20. května 2026

Sociální sítě jako past na ženskou duši. Pět důvodů, proč jim dát sbohem

Ilustrační snímek

Znáte ten pocit, kdy si vezmete do ruky mobil s úmyslem zabít pár minut čekání na tramvaj nebo jako relax po práci nebo škole? Většinou jen u chvilky nezůstane. Scrollování vás pohltí, čas kolem jako...

20. května 2026

