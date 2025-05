Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Dobře víte, co byste měli udělat, jenže se vám do toho nechce. Podvědomě doufáte, že by se záležitost mohla vyřešit sama od sebe, což je omyl. Debata se ale odehraje ve smířlivém duchu, takže ani nepoužijete všechny argumenty, které jste si v duchu tak pečlivě připravili.