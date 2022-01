Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 31. ledna do 6. února

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Novoluní v úterý 1. února nastane v 6.45 hodin ve znamení Vodnáře, což je důrazný pokyn, abyste se zaměřili na to, co vás instinktivně přitahuje. Vůbec nevadí, že jste nic podobného ještě nezkusili, právě naopak! Minimálně si ověříte, která cesta není nic pro vás, spíš konečně odhalíte ten správný směr a dosáhnete překvapivých úspěchů a spokojenosti.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ponoříte se do vzpomínek a začnete sčítat úspěchy, nezdary i promarněné příležitosti. Skoro se budete litovat, že jste smolaři, pravdou ovšem je, že míváte v životě spíš kliku, jen si to v nostalgické náladě nepřipouštíte. Nával pracovních povinností vás zase vrátí do normálu.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Hlavním úkolem je, abyste překonali obavy a předem nezavrhli možnosti, o nichž pochybujete. Jak brzy zjistíte, dotyčný je připravený k ústupkům, protože o vás stojí. Partner vás podpoří bez ohledu na to, jak se rozhodnete, což znamená, že si musíte poradit i bez něho.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Záležitosti potomků, příbuzných nebo přátel tentokrát mají přednost. Sice budete v pokušení vybruslit z daného slibu, ale nakonec ve vás zvítězí smysl pro povinnost. Zafunguje to tak, že čím intenzivněji se zaměříte na dobro jiných, tím víc budete spokojeni sami se sebou.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Jestli jste napoprvé neuspěli, rozhodně se tím nenechte odradit. Dál zkoušejte štěstí a narazíte na spojence nebo solidnější firmu. Pocit vítězství umožní včas rozpoznat změny, k nimž se schyluje. Můžete se na ně připravit, takže získáte předstih před ostatními.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Mimo okruh známých potkáte jedince, který vás od prvního pohledu bude velice přitahovat. Nejspíš v tom sehraje roli pocit osamělosti nebo nespokojenost ve stávajícím vztahu. Můžete si to rozmlouvat, jak chcete, touhám stejně neporučíte, a to bez ohledu na následky.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Kontakt se samolibým člověkem vás poznamená. Pocítíte k němu až nenávist, ale vlastně se zlobíte proto, že vám svět neleží u nohou jako jemu. Až se zbavíte negativních emocí, zjistíte, že provokuje schválně, a baví se tím, že mu to vychází. Zachovejte klid, tak ho vytočíte.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Zásluhou přátel získáte hodně zajímavé, ba dokonce tajné informace, takže snáz posoudíte, co je pravdivé a co klam. Díky tomu usměrníte plány nebo dokončíte záležitost, která se zdála téměř neproveditelná. S bezelstným úsměvem odvrátíte i dotěrné otázky okolí.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Moc přemýšlíte, což je ve vašem případě poněkud ošidné. Můžete zase fakta „obohatit“ fantazií či dohady a celku pak uvěříte. Než začnete balamutit sami sebe, dotyčného se otevřeně zeptejte, co se vám snaží zatajit. Jde o maličkost, takže zase začnete rozumně uvažovat.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Člověk, jemuž se po nedávných zkušenostech vyhýbáte, se vás veřejně zastane. Sice vás překvapí, ale svůj postoj k němu nezměníte. Nejspíš se podvědomě obáváte komplikací, které by přineslo opětovné sblížení. Existuje reálná šance, že vás tentokrát nezklame.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Budete-li postupovat urputně, získáte žalostně málo. Pokud ovšem využijete svůj šarm a projevíte ochotu dělat kompromisy, cíle dosáhnete. A k tomu uznání osob, s nimiž vás spojují vřelé city. Raději se však vyhýbejte majetkovým otázkám, ať to opět nezačne nebezpečně jiskřit.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Záměry, které se týkají majetku, nemovitosti nebo bydlení, dotáhněte do konce co nejdřív. Hlavně se nesnažte chtít víc, než dokážete zvládnout, ať nevyčerpáte síly. Co nevidět vám totiž do života vstoupí jedinec, kvůli němuž už nedokážete myslet na nic jiného.