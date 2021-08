Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 30. srpna do 5. září

Panna 23. 8. – 22. 9.

Vaše zdravé sebevědomí je základem. Uvědomujete si svou skutečnou hodnotu a jste tak přitažlivější. Projevuje se to na vašem vzhledu, chůzi i v gestech. Muži kolem vás to vnímají a jste pro ně zajímavá. Jen to nepřežeňte, příliš drzé chování někdy naopak škodí.