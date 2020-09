Váhy 22. 9. – 22. 10.

Naučte se střízlivě zvažovat všechna pro i proti. Nebojte se dopřát si na rozhodnutí čas. A to i v případě, že vás bude tlačit termín. Pokud nebudete rozhodnuti, nebudete si jistí, posuňte ho. Ukvapené rozhodnutí by se vám nemuselo vyplatit. Pamatujte také na to, že není všechno zlato, co se třpytí.