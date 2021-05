Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Únava z minulého týdne zmizela. V oblasti financí zažijete příjemnou stabilitu, a to vám přinese uspokojivý pocit, že vše je tak, jak má být. Vaším šťastným dnem bude tentokrát středa. Ve vztahu snadno překonáte drobné nepříjemnosti. Nic nebudete složitě řešit, necháte vše osudu a on to vyřeší za vás.