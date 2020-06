Rak 22. 6. – 22. 7.

Zažijete vášnivý týden. Čeká vás plná náruč lásky a zamilovanosti. Máte krásný vztah. Pokud se snažíte otěhotnět, tak by se vám to právě v tomto týdnu mělo podařit. V práci vás čeká také možnost, že se do vás zamiluje někdo z vašich kolegů. Pokud jste nezadaná, můžete potkat svého životního partnera.