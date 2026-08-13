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Slunce, horko a sex. Jak léto ovlivňuje naši touhu a proč na muže působí odlišně

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  20:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Víc slunce, světla, volna, fyzických aktivit i příležitostí k seznámení. A naopak míň svršků a stresu. To všechno může na první pohled působit jako ideální kulisy pro aktivnější sexuální život. Jenže často je to naopak.

Mohlo by se zdát, že panuje přímá úměra: čím vyšší teplota, tím větší vášeň. Ačkoli dny se už zase krátí, stále si můžeme dovolit vydat se pozdě odpoledne na vycházku, k bazénu či rybníku, s přáteli na drink…Cítíme se tak nějak odlehčeně. A to doslova: Teploty nás po většinu uplynulých týdnů nutily spíš odkládat vrstvy oblečení. Svrchu i zespodu – je to tak, mnohé z nás si dovolily luxus odložit alespoň otravné podprsenky.

Rozevláté šaty a sukně nám dodávají ženskou sebedůvěru. Tak hurá s partnerem do ložnice! Nebo večer do přírody. Je ale léto opravdu afrodiziakum a slunce pilulka touhy? Všeho s mírou! Výzkumy ukazují, že delší den, mírné teplo a s nimi spojená spokojenost mohou podporovat energii, příjemná očekávání a chuť po blízkosti. Slovo „mírné“ zde ovšem hraje klíčovou roli. A pak – každá jsme jiná.

Především v pozdním létě a na začátku podzimu může být hladina mužského testosteronu mírně vyšší.

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