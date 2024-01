Kvůli roli bych šla i dohola, ale huntování těla? Jsem opatrná, říká Lewandowska

Předchozí film Poslední aristokratka se natáčel doslova v závějích. Aristokratka ve varu se už odehrává o Velikonocích – bylo na zámku teplotně přijatelněji?

Zrovna loni, kdy jsme točili, na sebe jaro nechalo dost čekat, takže zámek byl v dubnu ještě promrzlý. Kolikrát jsme se museli chodit ohřívat ven. Ale zima opravdu není to, co si z natáčení pamatuju. Spíš super komunikaci s lidmi a legraci než to, že by mi byla kosa.

Zámecký údržbář a zahradník Krása v podání Pavla Lišky v jedné replice prohlásí, že vaše postava vypadá, že jí na obličej upadlo železářství. Jak dlouho vás před natáčením takhle „nýtovali“?

Asi hodinu. Objednali drahé lepidlo za několik tisíc, aby mi piercing na obličeji držel. Jenže nedržel. Pak zjistili, že nejlíp funguje nějaké úplně obyč lepidlo za pár korun.

Původně jste se ucházela o roli hraběcí dcery Marie Kostkové. Není vám líto, že to nevyšlo?

Ano, dělala jsem konkurz na první Aristokratku. Dnes nechápu, jak jsem si mohla myslet, že by to šlo. Vždyť se na tu roli vůbec nehodím! Jak bych asi mohla hrát dceru Hynka Čermáka a Táni Dykové, když jsou oba o hlavu menší než já? Myslím, že Yvona Stolařová je perfektní Aristokratka.