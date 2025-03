Když se ráno vzbudíte a podíváte se do zrcadla, pomůže vám víc kafe, nebo obličejová jóga?

Nejvíc mi pomůže úsměv. To je můj starý recept ještě z dob, kdy jsem moderovala Snídani s Novou. Jsem noční tvor – a to vstávání bylo vražedné. Diváci často nechápali, jak je možné, že za minutu šest blikne červená a já se usmívám a jsem plná energie.

Protože jste se na sebe ráno usmála.

Je to opravdu účinný trik, jak přelstít mozek. On totiž vidí v zrcadle ten úsměv, a tak se podle toho začne chovat a vysílat hormony, které s úsměvem souvisejí. Takže ve výsledku opravdu dostanete dobrou náladu a celá tvář se vám rozzáří, protože aktivujete svaly v obličeji. Mám na to ve své metodě #udrzksicht speciální techniku.