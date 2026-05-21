Když jste dostala nabídku natáčet tři týdny na jachtě a na moři, pomyslela jste si, že to bude super zážitek, nebo jste se začala bát?
Jakmile jsem se dozvěděla o třech týdnech na jachtě na moři, napadlo mě, že to bude super. Ale potom jsem si přečetla, že moje postava je výborná plavkyně a že se bude potápět i topit, takže jsem se taky trochu vyděsila.
Takže nejste velká plavkyně, která ráda dovádí ve vlnách?
Myslím, že plavu docela dobře, ale před mořem mám respekt. Nikdy v něm nevím, kdo žije pode mnou. A potápět se neumím. Mám ráda moře, ale nejsem typ, který ho rád zdolává. A když přijdou velké vlny, kterým moje děti říkávaly facany, skákali jsme do nich, ale ne na hloubce. Líbí se mi plavat v moři, když je klidné, na velké vlny se raději dívám z břehu. A to vydržím celé hodiny, protože moře jako takové miluju.
Francouzský režisér tu točil koprodukční film. Natáčení se protáhlo do konce srpna 1968, kdy už v Praze byly ruské tanky. Tak je zakomponoval do příběhu.