Sněhové vločky? Naopak. Mladí jsou silní, říká Jitka Schneiderová

Co pro vás znamená krása?

Jak na tuto otázku odpovědět, aby to nebylo klišé? Řekla bych, že krása je takový smyšlený pocit, aby si člověk vůbec něčeho všiml. Pro mě je dneska důležité hlavně to, jestli dokáže být člověk krásný jak na srdci, tak v hlavě. Čím jsem starší, tím víc mi připadá krásnější, když má člověk něco v hlavě než na hlavě. Navenek můžete vypadat nebo působit jakkoli, pak ale otevřete pusu... a je po kráse.

V jakých chvílích se vy cítíte krásná?

Asi když se cítím dobře. Když se ráno umyju studenou vodou, nemusím se líčit a je mi fajn.