Onko jóga mi ukázala, že každý má obří vůli žít, říká herečka Polášková

Jak se vám daří skloubit herectví a jógu, kterým se věnujete téměř rovným dílem? A co vás na nich nejvíc baví?

Mám to štěstí, že jsem si ze svých koníčků a lásek mohla udělat povolání. Vyrůstala jsem v divadle, takže moje nasměrování na jeviště bylo víc než jasné. Od šestnácti let hraju profesionálně. Po absolvování Pražské konzervatoře jsem začínala v Plzni, pak jsem se přesunula na čtrnáct let do vinohradského divadla a teď jsem na volné noze. Můžu si tak vybírat projekty, kterým se chci věnovat. Kterým chci dávat svou energii tak, aby mi to dávalo smysl. Chci se setkávat s lidmi, kteří tvoří a spolutvoří, ať už je to herectví nebo něco jiného. To je pro mě naplňující.