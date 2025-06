Letní shakespearovské slavnosti, kde ve hře Othello ztvárníte roli Biancy, začínají už za pár dní. Máte respekt z akustiky

a rozmarů počasí?

Určitě, protože vím, jak to chodí: něco se vymyslí, vypadá to jako super nápad – a pak přijde realita. Největší zkušenosti s hraním pod širým nebem mám z Jihočeského divadla. Na otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsem v inscenaci Dracula měla v jednu chvíli jen takovou noční košilku a běhala tam bosky, jenže bylo osm stupňů a pršelo. To se pak může stát, že to herec odskáče. Takže respekt mám. A zároveň se moc těším na hraní v plenéru. Je to zkrátka zase jiná zkušenost a jiné herectví.

Musela jste někdy odehrát představení nemocná?

Poprvé se mi to stalo při klauzurách (závěrečné veřejné prezentace – pozn. red.) na DAMU, hrála jsem s horečkou a bylo to vážně šílené. A potom v Českých Budějovicích v krásné hře Téměř dokonalá láska. Bylo mi opravdu hodně zle, měla jsem teplotu a chtěla jsem to vzdát, protože jsem během představení opravdu neslezla z jeviště. Jenže přijeli kritici z Prahy a prostě se to muselo odehrát. Pamatuju se, jak jsem vešla na jeviště a měla jsem říct první repliku, jenže ze mě vyšly takové přiškrcené zvuky a kolegové se vyděsili. Nakonec jsem to nějak zvládla, ale myslím, že můj výkon nebyl úplně převratný.