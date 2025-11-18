Jsem dravá po životě. Prožívám všechny emoce, říká herečka Aneta Krejčíková

Premium

Fotogalerie 20

Aneta Krejčíková | foto: Anna Kovačič

Lenka Brož
Hraje, zpívá, tančí, vychovává dvě děti a má energie na rozdávání. Aneta Krejčíková letos slaví dvacet let v herecké branži, místo bilancování však plánuje nové výzvy. Povídaly jsme si i o tom, jak zvládá trému, co pro ni znamená ženské přátelství a proč už jí tak nezáleží na tom, aby ji všichni měli rádi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Příští týden míří do kin film Na horách, kde máte hlavní roli – hrajete Lucii, ženu z města, která zdědí horskou chatu. Jak jste při natáčení zvládala rozmary počasí?
Jak říká norské přísloví: Není špatné počasí, jen špatné oblečení. Samozřejmě jsme byli patřičně vybaveni. Navíc já jsem do natáčení vždycky zapálená. Jsem takový poctivý dělník, který se snaží všechno dobře splnit. Toto moje nadšení i nadšení lidí kolem mě moc baví.

Jaký máte vztah k premiérám?
Jako společenský člověk mám obecně slavnostní setkávání ráda – ať už jde o narozeniny, Vánoce, nebo právě premiéry. Film Na horách jsem viděla dopředu a samotnou mě překvapila moje reakce – pocit, že je hotovo a nemůžu nic opravit, byl frustrující. A to bych předpokládala, že po dvaceti letech v branži budu nervozitu zvládat s větším nadhledem. Tak jsem si řekla, že na projekce prostě chodit nebudu. Pěkně se na premiéru vyfintím, usměju se, vyfotím, řeknu nějakou rádoby vtipnou a chytrou věc a půjdu si dát čaj nebo prosecco.

Umění je výživa pro duši. Pro mě je potřeba hrát tak silná, že nehledám důvody, cítím, že to musím dělat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí

Polyamorní rodina si nemůže netradiční vztah vynachválit.

Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...

KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?

svatý Martin

Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

18. listopadu 2025

Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim

Bunda, cena 1379 Kč

Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.

18. listopadu 2025

Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici

Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či...

Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?

18. listopadu 2025

Jsem dravá po životě. Prožívám všechny emoce, říká herečka Aneta Krejčíková

Premium
Aneta Krejčíková

Hraje, zpívá, tančí, vychovává dvě děti a má energie na rozdávání. Aneta Krejčíková letos slaví dvacet let v herecké branži, místo bilancování však plánuje nové výzvy. Povídaly jsme si i o tom, jak...

18. listopadu 2025

Práce mě emočně vyčerpává a stydím se, ale nemám na vybranou, říká Barbora

Ilustrační snímek

Jsou profese, které vyžadují velké emoční nasazení. A právě ty dovedou odsávat energii a vyčerpávat. Své o tom ví i Barbora, která se za svou práci stydí, a také Elena, která chodí domů ze směny...

18. listopadu 2025

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré
Recept

Střední

60 min

Udělejte dětem radost domácími stripsy.

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

17. listopadu 2025

Proč tak potřebujeme naději? Dodává nám životní sílu bojovat

ilustrační snímek

Život není peříčko a dokáže nás pěkně srazit na kolena. V takových okamžicích je potřeba hledat ono pověstné světlo na konci tunelu...

17. listopadu 2025

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

17. listopadu 2025

Týdenní horoskop od 17. listopadu: Lvi budou řešit žárlivost, Berani minulost

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

17. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

17. listopadu 2025

Jak bezpečně kombinovat léky. Rady, které by měl znát každý

léky voda pacient medikace

Léky užíváme proto, aby nám pomáhaly. Pokud je však nevhodně zkombinujeme, může být efekt zcela opačný a poškodí to naše zdraví. Na co si dát při užívání medikamentů pozor?

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.