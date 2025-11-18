Příští týden míří do kin film Na horách, kde máte hlavní roli – hrajete Lucii, ženu z města, která zdědí horskou chatu. Jak jste při natáčení zvládala rozmary počasí?
Jak říká norské přísloví: Není špatné počasí, jen špatné oblečení. Samozřejmě jsme byli patřičně vybaveni. Navíc já jsem do natáčení vždycky zapálená. Jsem takový poctivý dělník, který se snaží všechno dobře splnit. Toto moje nadšení i nadšení lidí kolem mě moc baví.
Jaký máte vztah k premiérám?
Jako společenský člověk mám obecně slavnostní setkávání ráda – ať už jde o narozeniny, Vánoce, nebo právě premiéry. Film Na horách jsem viděla dopředu a samotnou mě překvapila moje reakce – pocit, že je hotovo a nemůžu nic opravit, byl frustrující. A to bych předpokládala, že po dvaceti letech v branži budu nervozitu zvládat s větším nadhledem. Tak jsem si řekla, že na projekce prostě chodit nebudu. Pěkně se na premiéru vyfintím, usměju se, vyfotím, řeknu nějakou rádoby vtipnou a chytrou věc a půjdu si dát čaj nebo prosecco.
Umění je výživa pro duši. Pro mě je potřeba hrát tak silná, že nehledám důvody, cítím, že to musím dělat.