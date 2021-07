Před natáčením Zátopka jsem neuběhl ani kilometr, říká herec Václav Neužil

Rok odložená premiéra se konečně blíží. Kdy se dočkáme?

Zátopek bude zahajovacím filmem festivalu v Karlových Varech. Premiéra proběhne 20. srpna v hotelu Thermal, v Praze o pět dní později. Všichni se strašně těšíme, věříme, že film si zaslouží takhle velký vstup do kin.

Natáčení skončilo před hodně dlouhou dobou. Není to pro vás už minulost?

Minulost to je, ale vzhledem k tomu, že film stále neměl premiéru, není uzavřená. Na Emila si občas vzpomenu i jen tak, ale nijak to nepřeháním. Teď se mi ty vzpomínky samy vynořují, protože náš film půjde do kin.

Jak dlouho jste byl na sto procent Emilem Zátopkem?

Více než rok. S běžeckými tréninky vlastně několik let.