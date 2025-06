Autorka scénáře a zároveň představitelka hlavní role, norská komička Henriette Steenstrupová, má mimořádný talent dynamicky vyvažovat humor a drama. Právě tato rovnováha výrazně přispěla k úspěchu seriálu. „Pernille je o obyčejné nedokonalé ženě, se kterou se člověk může ztotožnit a která mi tu tak trochu chyběla,“ vysvětluje Steenstrupová svou motivaci k vytvoření seriálu, který baví nejen severské diváky.

Jako svobodná matka dvou dcer a pečovatelka o syna své zesnulé sestry má pětačtyřicetiletá Pernille jen málokdy chvíli pro sebe. Kromě práce tančí mezi vzdorovitými dcerami, zraněným synovcem a stárnoucím otcem, který se za každou cenu snaží chovat jako puberťák.

A její trpělivost, ale i manažerské schopnosti tak dostávají dost zabrat. K tomu má náročnou a zodpovědnou práci jako sociální pracovnice v Barnevernetu. Její milostný život je komedie plná trapných chyb a její bývalý manžel je narcistický, dětinský blbec.

Kruté jako život sám

Rodačka z Osla nepopírá, že při tvorbě Pernille čerpala z vlastních bojů i drobných radostí jako manželka, matka, dcera a žena ve světě, který požaduje neustálé výkony, úspěchy a osobní rozvoj. Dnes padesátiletá a podruhé vdaná matka dvou dospívajících synů a dcery se v seriálu zároveň dokáže vyhnout pasti, do které často padá televizní a filmová tvorba o ženách středního věku, že perimenopauza je jen nekonečná a děsivá noční můra.

Je třeba také podotknout, že Steenstrupová je fotogenická, ale normálně vypadající žena nemodelkovských rozměrů a disponuje širokou paletou grimas. A právě proto by se jako hlavní hrdinka v hollywoodském seriálu pravděpodobně nikdy neobjevila.

Když na ní děti v afektu křičí, ať „vypadne“, nebo když její bývalý manžel napíše knihu, ve které zromantizuje svůj mimomanželský milostný poměr z doby, kdy ona byla těhotná, prožíváme s ní okamžiky, ze kterých kape krutá věrohodnost a které dělají její příběh až bolestně uvěřitelným.

A to nejen pro ženy. „Člověk by si tak nějak myslel, že to zasáhne hlavně ženy s dětmi, které se snaží všechno zvládnout,“ pokračuje Steenstrupová a dodává, že ji obrovský ohlas seriálu překvapil. „Jsou to teenageři, kluci, muži, páry, které se na to dívají spolu. Je to vlastně docela široké publikum.“ Celosvětová přitažlivost Pernille, podpořená akvizicí Netflixu, je důkazem toho, že témata seriálu mají univerzální platnost.

Henriette Steenstrupová, autorka scénáře a představitelka hlavní role v norském seriálu Pernille

Pračka se neptá

Pernille se proti této krutosti, se kterou život s obyčejnými ženami ve středním věku často jedná, brání právě humorem a také nočními sedánky ve své garáži se sklenkou vína. A také vědomím toho, že právě ona je tou nejkompetentnější osobou v domě, schopnou bojovat za štěstí svých, ale i cizích dětí. „Zažijete velkou ztrátu, ale každodenní život jde prostě dál. A pračka se rozbije, i když vás před dvěma týdny opustil manžel,“ říká Henriette Steenstrupová.

Seriál tak odlehčenou formou vzdává hold všem ženám, kterých se týká téma tzv. „druhé směny“, tedy způsobu, jakým pracující matky lavírují mezi profesními a rodinnými závazky.

Studie ukazují, že i když ženy vykonávají stejný nebo vyšší počet hodin v placené práci jako muži, často na ně stále připadá většina neplacené práce v domácnosti. Což nutně vede k chaosu, ve kterém žije svůj život i Pernille a její rodina. Navzdory tomu a všem lidsky pochopitelným chybám, se statečně a bez potlesku staví všem drobným denním výzvám a dramatům, se kterými se můžeme ztotožnit i my.

Steenstrupová tak stvořila novou antihrdinku moderní ženskosti, která nám připomíná, že zatímco o osudu světa rozhodují sebestřední macho muži, osudy rodin ve všech jejích podobách leží v rukou a na bedrech milujících, nezdolných a často přehlížených žen, které se ze všech sil snaží zajistit blaho všech a nepřijít při tom o rozum.