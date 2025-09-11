„Vždycky jsem měla motivaci dokázat totéž co zdraví lidé. Už od dětství jsem se jim chtěla vyrovnat.“ To jsou vaše slova z jednoho rozhovoru. Když se na to podíváte zpětně – nevděčíte nakonec svému handicapu za dosažené úspěchy? Neprobudil ve vás větší cílevědomost a dravost?
Určitě můžu říct, že mě výrazně formoval. Byl pro mě výzvou i hnacím motorem. Kdybych měla všechno úplně jednoduché, možná bych necítila tak silnou potřebu dokazovat, že zvládnu totéž co ostatní. Snaha vyrovnat se zdravým dětem mě naučila víc na sobě pracovat, nevzdávat se při překonávání překážek a jít si tvrdohlavě za svým cílem. Věřím, že právě díky handicapu ve mně vyrostla větší cílevědomost, odolnost a určitá dravost, bez které bych úspěchů nedosáhla.
Po skončení šestinedělí se mnou syn býval prakticky všude – v práci, na schůzkách, a dokonce i na obědě u prezidenta.