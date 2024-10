Nebojím se výstředních outfitů, ale nosím i tenisky, říká Helena Vondráčková

V současné době probíhá vaše turné k šedesáti letům na scéně. Jak jste se na něj fyzicky připravovala?

Vzhledem k tomu, že mě čekala opravdu velká nálož práce, hodně koncertů i cestování, připravovala jsem se fyzicky každý den. Ráno jsem cvičila, posilovala a nezapomínala jsem ani na důležitá hlasová cvičení. Denně jsem seděla u klavíru, abych ten nápor vydržela.

V dnešní době se ženy snaží vzdorovat stárnutí a zpomalit čas. Padesátileté ženy se honosí tím, že vypadají na pětatřicet. Jaký máte na dnešní honbu za věčným mládím názor?

Je samozřejmé, že každá žena chce vypadat ve svém věku dobře. A tak je i pro mě naprosto přirozené, že pro to dělám maximum a pečuji o svůj vzhled i postavu, protože jsem stále lidem na očích.

Jaký máte názor na estetické zákroky?

Pokud jde o plastickou chirurgii a estetické zákroky, vždy tvrdím, že když ženám staršího věku přidají na sebevědomí a spokojenosti, pak jsou za mě v pořádku. Naštěstí jsou u nás tyto obory na takové úrovni, že není důvod mít obavy. Mladé dívky by naopak měly zvážit, v jakém věku se pro různé zákroky rozhodnou, pokud to v jejich situaci není vyloženě nutné...

Uznávaná návrhářka Carolina Herrera nedávno prohlásila, že ženy nad čtyřicet let by neměly nosit džíny a mít dlouhé vlasy. Co si o jejím výroku myslíte?

Pravdou je, že podle mého dlouhé vlasy sluší více mladým dívkám než starším ženám. Ale proti džínovému oblečení vhodného střihu a stylu nemám naprosto žádné výhrady ani pro ženy v pokročilejším věku.

Helena Vondráčková se ráda obléká do dobře padnoucích střihů.

Uzpůsobovala jste během let svůj šatník s ohledem na věk, nebo nosíte stále to, v čem se cítíte dobře?

Svým způsobem jsem šatník podle módních trendů určitě během let uzpůsobovala, ale na druhé straně je pro mě vždy nejvíc důležité, abych se v oblečení cítila já sama dobře. Vzhledem ke svému povolání se neobávám ani výstřednějších a nápadnějších outfitů. V civilu dávám přednost spíše volnočasové a sportovní módě a ráda nosím tenisky (smích).

60 let na scéně V rámci jarní části Helena Vondráčková vystupovala na Slovensku, během podzimu navštíví česká města. 28. listopadu ji čeká velký koncert v Peugeot aréně v Bratislavě s hosty Olgou Lounovou, Sagvanem Tofim, stepařem Tomášem Slavíčkem a jeho formací z TAP Academy Prague. Výroční turné „60 let na scéně“ vyvrcholí tradičně v pražské Lucerně na zlatou neděli 22. prosince. Hosty Heleny Vondráčkové budou 4 Tenoři, Pavel Šporcl a Tomáš Slavíček.

Vnímáte, že sociální sítě dnes určují ženskou krásu?

Ne, sociální sítě neurčují ženskou krásu, ale spíše napovídají a můžou do jisté míry ovlivňovat co je in, nejen co se týká módních trendů, ale i vizáže a image. Myslím si, že je důležité držet se zdravého středu a nepohybovat se od extrémů vychrtlosti k extrémní obezitě, protože obojí může způsobit nejen v pokročilém věku vážné zdravotní komplikace.

Na rozdíl od dob vašich začátků na ženy dnes každodenně vyskakují vyretušované fotky celebrit i přátel na sociálních sítích. Myslíte, že to dnešní mladé ženy mají z tohoto pohledu těžší a více se kvůli sociálním sítím srovnávají?

Mladé ženy by se neměly řídit předlohou na sociálních sítích, měly by zůstat hlavně samy sebou a nenechat se těmito „příklady“ znervóznit. Nejdůležitější je, aby byl každý sám se sebou spokojený.

30. května 2024

Mění se s věkem nějak vaše rutina péče o pleť a denní líčení?

Používám již léta stálou techniku. O pleť se pečlivě starám, nikdy nechodím spát nalíčená. Vzhledem k tomu, že moje pleť je často zatížená jevištním líčením, používám kvalitní kosmetiku, chodím na obličejové masáže a v civilu jsem ráda úplně bez make-upu.

Helena Vondráčková

V současné době probíhá v Galerii Tančícího domu výstava kostýmů, která zrcadlí vaši kariéru od začátků až po současnost. Které z nich patří k vašim nejoblíbenějším?

Celá výstava mapuje moji kariéru od 60. let až po dnešní dobu, takže je pro mě velmi těžké říct, který z kostýmů patří k mým nejoblíbenějším. Každé šaty se pojí k nějakým mým prožitkům, ať to jsou koncerty, muzikály, filmy nebo moje svatba. Pokud tuto výstavu navštívíte (nemapuje pouze můj šatník, ale najdete tam i velké množství fotografií, ocenění ze zahraničí i z tuzemska, včetně státních vyznamenání), tak si nezapomeňte všimnout některých opravdu výrazných modelů, jako je kostým Marie Markové z festivalu v Sopotech, atraktivní kostýmy Dagmar Březinové z 80. let, svatební šaty z pohádky Šíleně smutná princezna nebo mé poslední kostýmy z dílny návrhářky Tatiany Kovaříkové. K vidění je například i zlatý model ze Slavíka 2023. Celá výstava je doprovázena audiovizuálními ukázkami a můžete si zde zakoupit CD, LP, poslední knihu nebo upomínkové předměty. Nově je zde vystavena také prestižní cena Thálie, kterou jsem obdržela začátkem října.

V roce 2024 získala cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

Stalo se vám někdy, že by vám stylistka doporučila oblečení na společenskou akci nebo na vystoupení a vy jste ho z nějakého důvodu odmítla?

Nechám si ráda poradit, ale konečné rozhodnutí je na mně. Nevybavuju si ale, že bych někdy vyloženě odmítla navržený model.

Líbí se vám, jak se oblékají ženy v jiných zemích? Necháváte se jimi inspirovat?

Vždycky mě zajímala italská a francouzská móda, která mi často přinášela inspiraci, jak co se týká látek a materiálů, tak zároveň i střihů. Prostě jejich móda má šmrnc, je nápaditá a není tuctová. Vždy, když jsem byla v těchto zemích, tak jsem si něco koupila a líbilo se mi, jak tam chodí ženy oblečené a upravené. Ráda se nechám inspirovat i módními časopisy těchto dvou zemí.

Ve svém věku vypadáte stále úžasně, máte pro čtenářky recept na mladistvý vzhled?

Pokud je to možné, člověk by se měl neustále starat o to, aby zůstal mladý nejen duchem a názory, ale aby něco obětoval i pro svou fyzickou schránku a nezapomínal na to, jak důležitý je pohyb. Uvedu pár důležitých bodů, které jsou ale všeobecně známé: zdravá životospráva, pravidelná fyzická aktivita, dostatek spánku a v neposlední řadě psychická pohoda.

Helena Vondráčková na koncertě v O2 areně

Helena Vondráčková Česká zpěvačka a herečka V roce 1964 vyhrála pěveckou soutěž Hledáme nové talenty, o rok později získala prvního Zlatého slavíka.

V letech 1968 až 1970 zpívala v triu Golden Kids s V. Neckářem a M. Kubišovou. V 80. letech často vystupovala s J. Kornem.

Ztvárnila mnoho nezapomenutelných rolí včetně princezny v pohádce Šíleně smutná princezna.

Účinkovala v muzikálech, v roce 2005 vystoupila jako host Karla Gotta v newyorské Carnegie Hall.

V roce 2017 získala medaili Za zásluhy, v roce 2024 cenu Thálii za celoživotní mistrovství.

V roce 2024 vystupuje v rámci turné „60 let na scéně“.

V létě vyšlo CD osmi hitů H. Vondráčkové Dlouhá noc ve stylu elektro dance music.

V prodeji už je i LP „Vánoce s Helenou“, 25. října vyjde druhé LP největších hitů „Best of the Best“ a během listopadu dvě CD raritních písniček z televizních pořadů a dosud nevydaných nahrávek „Evergreeny – 60 let na scéně“.

Je vdaná za podnikatele Martina Michala.

Letos v červnu jste v den svých 77. narozenin vystoupila ve vyprodané O2 areně. Jaká to pro vás byla oslava?

Koncert nebyl ani tak oslava pro mě, jako pro vyprodanou O2 arenu. Byl to spíše dárek pro mé fanoušky a přátele. S tímto nápadem přišel Leoš Mareš, který celý tento projekt vymyslel a zastřešil. Potěšilo mě, že na tomto koncertu vystoupili i mí kolegové a velký orchestr řízený Danem Hádlem. Příprava byla náročná, ale nakonec jsme si to všichni užili.

Jaká byla reakce publika?

Publikum, bylo podle reakcí nadšené, což byl pro mě vlastně ten nejhezčí narozeninový dárek, jaký jsem si mohla přát.

Změnili se nějak s příchodem moderních technologií i vaši fanoušci? Vnímáte třeba, že během koncertů vás sledují hlavně přes hledáček fotoaparátu v mobilu?

Tento nový zlozvyk jsme se sice zpočátku snažili odbourat, ale nakonec jsme zjistili, že je to marnost nad marnost, protože mobil vytáhne téměř každý, kdo sedí v hledišti. Už jsem si na to zvykla, ale je pro mě stále nepochopitelné, jak si mohou diváci odnést nějaký hlubší zážitek, když vnímají polovinu koncertu přes malý displej.

Zažíváte na jevišti vůbec ještě trému?

V momentě, kdy přicházím s nějakým novým projektem, ať je to muzikál nebo velký koncert, tak trému mám. Naštěstí netrvá příliš dlouho a s prvními tóny odchází.

Máte pocit, že vás sociální sítě sbližují s fanoušky, nebo jsou vám spíše na obtíž?

Pro mě osobně je plus, že mohu díky sociálním sítím rychle oslovit širokou základnu fanoušků, kterou mám jak na Facebooku, tak i na Instagramu. Zároveň získávám přímou zpětnou vazbu, která mě dál motivuje. Velkou výhodou sítí je, že fanoušci mohou sledovat i spoustu mé zahraniční práce, ať jsou to koncerty, nebo televizní vystoupení. Informuji je zde o své práci nebo plánech do budoucna a snažím se využívat každou platformu, ať už hudební, video nebo právě Facebook či Instagram.

Máte nabitý program, dokázala jste si i tak užít léto?

Užila jsem si ho opravdu dostatečně, protože to bylo léto, jak má být. Hodně jsem se také věnovala přípravě svých projektů, mimo jiné několika albům, která vyjdou během podzimu. Kromě toho jsem samozřejmě měla čas věnovat se i sportu a svým zálibám.

Odpočinek na hausbótu

Když jsme u těch zálib, u čeho si nejlépe vyčistíte hlavu?

Spolehlivě funguje houbaření, rybaření, zavařování, čtení a sport. Ráda pracuji na zahradě, kterou si opečovávám a zapomínám při tom na okolní svět, protože je to pro mě nádherná relaxace. Pozitivně mi dobíjí baterky i fyzická aktivita – miluju plavání a zimní sporty, hraju tenis a každoročně jezdím na tenisový turnaj Petra Huťky do Přerova, kde se setkávám s mnoha přáteli a vždy tam panuje báječná atmosféra. Pokud čas dovolí, mám ráda výlety k moři, odpočinek při krásném filmu nebo u zajímavé knížky.

S manželem jste letos oslavili dvacáté první výročí svatby. Jaký je váš recept na šťastný vztah?

Láska, důvěra, tolerance, společné zájmy a vážit si jeden druhého. Jen pak může šťastný vztah fungovat.