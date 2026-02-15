Byla jste na misích v Iráku i v Afghánistánu. Na obou místech šlo o život, ale schválně začnu jinak. Je ve válce legrace?
Musí být. Humor je základem toho, abyste tam přežili. Abyste se nezhroutili, když trávíte hodiny v bunkru, nad hlavami vám lítají rakety nebo se vám jednoduše stýská po domově. Někdy je to humor možná až dost černý, ale vojáky a vojákyně drží nad vodou.
Co znamená až moc černý?
Asi stejně jako mezi doktory nebo vyšetřovateli vražd. Kdyby je poslouchal laik, nejspíš by se taky divil. Hned se mi vybaví, jak v Iráku kluci z naší jednotky učili britské kolegy česky.
Velké procento psychopatů najdete v politice, jiní jsou na manažerských postech v korporátní sféře a ti míň inteligentní sedí v base.