„Během tlumočení stojím vedle řečníka, a když řekne poslední větu, lidé mu zatleskají a on poodstoupí dozadu. V tu chvíli je tam tlumočník už sám a není to příjemná situace. Antonio Banderas to udělal stejně, pak si to ale uvědomil, vrátil se a čekal, až dokončím překlad. Bylo to velmi milé gesto. Zážitek pro mě byl, i když jsem se setkala s tvůrcem filmu Rain Man, protože jsem k němu dříve dělala titulky. A samozřejmě nezapomenu ani na objetí a políbení od Johnnyho Deppa,“ vypráví tlumočnice Helena Koutná. | foto: Michal Fanta