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„Jak často si kladeš otázku, jestli jsi dobrá máma?“ ptá se v podcastu NA DUŠI moderátor Martin Moravec Kláry Havelkové. „Já myslím, že každý den,“ odpovídá matka čtyř synů. Přestože jsou dva z nich už dospělí, pochybnosti podle ní nezmizely. Naopak se někdy vracejí i k rozhodnutím, která udělala před mnoha lety.
Havelková (za svobodna Pollertová) přiznává, že na začátku mateřství chtěla zvládnout všechno na sto procent. Vycházela i ze zkušenosti s vlastní matkou, která chodila do práce, starala se o děti... A přitom měla podle jejích vzpomínek vždy navařeno, uklizeno a všechno zvládala. Stejný ideál se Havelková snažila naplnit po narození prvního syna. Výsledkem ale bylo především vyčerpání.